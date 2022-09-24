Белгородца с одной почкой пытались мобилизовать. Об этом рассказала девушка молодого человека. Она оставила обращение на канале «Соловьёв LIVE» в «Общественной приёмной» по вопросам мобилизации.
По словам белгородки, повестку её молодому человеку вручили ночью. Он явился в военкомат со справкой о своей патологии. Документы у него не приняли и ответили, что они фальшивые. Медицинскую комиссию тоже не проводили.
Историю опубликовал журналист Сергей Карнаухов. В его телеграм-канале появились и другие типовые жалобы. Обращения россиян пообещали рассмотреть. Итоги разбирательств будут освещать в эфире.
Как пишет издание, поступают сообщения о том, что дальше сборных пунктов отправляют не всех мобилизованных. Если большое количество людей и набирают в военкоматах, то далее многие отсеиваются.
В Якутске местные журналисты побеседовали с одним из тех, кого вернули домой. Мужчина не служил, однако под частичную мобилизацию попал всё равно. Из военкомата уже отправили в Хабаровск, где и проходил более жёсткий отбор. Забрали снайперов, миномётчиков, танкистов.
Тем временем брянцев из различных районов области отправили в учебные центры. Там военнослужащие будут готовиться к участию в спецоперации на Украине.