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Белгородца с одной почкой пытались мобилизовать

24 сентября 13:53
Фото: Bel.ru
На произошедшее в «Общественную приёмную» пожаловалась девушка молодого человека. Пользователи оставляли и другие жалобы, сообщают «Брянские новости».

Белгородца с одной почкой пытались мобилизовать. Об этом рассказала девушка молодого человека. Она оставила обращение на канале «Соловьёв LIVE» в «Общественной приёмной» по вопросам мобилизации.

По словам белгородки, повестку её молодому человеку вручили ночью. Он явился в военкомат со справкой о своей патологии. Документы у него не приняли и ответили, что они фальшивые. Медицинскую комиссию тоже не проводили.

Историю опубликовал журналист Сергей Карнаухов. В его телеграм-канале появились и другие типовые жалобы. Обращения россиян пообещали рассмотреть. Итоги разбирательств будут освещать в эфире.

Как пишет издание, поступают сообщения о том, что дальше сборных пунктов отправляют не всех мобилизованных. Если большое количество людей и набирают в военкоматах, то далее многие отсеиваются.

В Якутске местные журналисты побеседовали с одним из тех, кого вернули домой. Мужчина не служил, однако под частичную мобилизацию попал всё равно. Из военкомата уже отправили в Хабаровск, где и проходил более жёсткий отбор. Забрали снайперов, миномётчиков, танкистов.

Тем временем брянцев из различных районов области отправили в учебные центры. Там военнослужащие будут готовиться к участию в спецоперации на Украине.

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#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Брянская область#Частичная мобилизация#Военкомат#Наталья Корявых
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