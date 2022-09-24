Белгородки жалуются на закрытые в районах роддома

Жительницы региона вновь жалуются на проблему с нехваткой роддомов в муниципалитетах. Одно из таких обращений прозвучало в прямом эфире «10 вопросов губернатору» 23 сентября.
Мы из посёлка Ровеньки. Очень беспокоит: почему в районах закрыли роддома? На сегодняшний день это большая проблема, так как всех рожениц отправляют в Валуйки и Белгород. Но и в один, и в другой город ехать сейчас страшно. У нас новый отличный роддом, почему его закрыли — непонятно.
Наталья Рубежная
Вячеслав Гладков ответил, что изучил статистику в Ровеньках: оказалось, что за последний год в посёлке в медучреждении родили только две женщины.
Почему мы говорим, что лучше ехать в Валуйки? Поймите, что должен быть квалифицированный персонал, медики с большим опытом. Сделать так, чтобы было высококачественное оборудование в каждой районной больнице и обеспечить персонал, который имеет большой опыт, через руки которого прошло большое количество рожениц, невозможно. Почему? Потому что два человека. Два человека за год.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что в Ровеньках можно рожать — три койки для этих целей установлено. Однако сам он считает, что беременным лучше отправляться в большие города области.