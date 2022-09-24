Белгородки жалуются на закрытые в районах роддома

Беременных женщин из посёлка Ровеньки, например, направляют в Валуйки или Белгород. Сами роженицы признаются, что в города сейчас им ехать страшно. При этом в самих Ровеньках есть роддом, но он закрыт. Ситуацию прокомментировал Вячеслав Гладков.

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