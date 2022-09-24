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Белгородец расплатился с таксистом купюрой банка приколов

24 сентября 11:02
Фото: Bel.ru
«Пассажир» отдал купюру водителю, получил сдачу и сказал, что позовёт друга. После этого он скрылся, сообщили в региональном УМВД.

В Белгородском районе мужчина расплатился с водителем такси купюрой банка приколов. Белгородец отдал фальшивые деньги таксисту и получил сдачу. Затем он сказал, что позовёт друга, но на самом деле спрятался дома.

Как установили правоохранители, изначально 27-летний злоумышленник вызвал машину и поинтересовался у водителя, будет ли у него сдача с пятитысячной купюры. Таксист отсчитал сдачу и отдал деньги аферисту. Последний якобы ушёл звать друга, однако заперся дома.

22-летний водитель обратился в полицию, когда понял, что его обманули. Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии за мошенничество.

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#Происшествия#Нарочно не придумаешь#Белгородский район#Такси#Фальшивка#Банк приколов#Наталья Корявых
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