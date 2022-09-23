Затянутые пояса всё туже: кто оплатит дефицит госбюджета в России

Госбюджет с профицитом или незначительным дефицитом остаётся в прошлом, особенно в связи с последними событиями. Правительству пришлось разрабатывать новые документы по бюджету. Остаётся вопрос – кто будет платить.
Ранее планировалось, что на 2023 год профицит составит 299,1 млрд рублей. В 2024 году и того больше – 522,7 млрд рублей. Об этих цифрах можно больше не мечтать. За день до объявления частичной мобилизации премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что дефицит бюджета составит 2,9 трлн рублей – 2 % от ВВП.
Как стало известно редакции, ЦБ может начать «печатать» рубли, однако делать это регулятор будет неохотно. На дополнительную эмиссию 2,9 трлн рублей государство не решится из-за высоких рисков инфляции. Решать проблему придётся внутренними займами – и это только самый благоприятный вариант.
В 2023 году планируется вводить повышенные ввозные пошлины и ставки налога на добычу полезных ископаемых. Это может принести до 1,4 млрд рублей. Повышенные пошлины на газ и нефть – ещё 3,15 млрд рублей на ближайшие три года.
Также в следующем году экспортная пошлина на газ вырастет на 20 % – до 50 %. В планах забрать 12 % экспортной выручки у производителей удобрений, т. е. примерно 100 млрд рублей. При этом только кажется, что население на себе это никак не ощутит. На практике платить придётся всем.
Ожидаемо подорожает газ. В 2022 году индексация тарифов составит 3 %, однако в последующем 2024 году уже целых 8,5 %. Всего за три года россияне выплатят порядка 278 млрд рублей. Дешевле не станет и бензин.
Запасаться углём тоже не выйдет. Жители российской глубинки рискуют остаться без тепла. За год дрова подорожали на 19 %. В Севастополе за покупку 1 кубометра придётся отдать 3,31 тыс. рублей. Уголь же подорожал на 22 %. Причём в Ханты-Мансийском АО он стоит почти 15 тыс. рублей за тонну – самый дорогой в стране.
Особенно тяжело придётся жителям Кузбасса, которые работают в угольной промышленности. Добыча снизилась на 9 %. Доставлять уголь в Китай тоже нелегко из-за слишком длинного пути.
Нефтегазовые компании, как правило, делиться прибылью не хотят. Государство делать с этим ничего не станет, поскольку у добывающих предприятий есть мощный инструмент – общественные настроения. Повышение цен на энергоресурсы будет умеренным. Повторять опыт 2022 года в Казахстане власти не захотят.