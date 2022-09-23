Затянутые пояса всё туже: кто оплатит дефицит госбюджета в России

Также в следующем году экспортная пошлина на газ вырастет на 20 % – до 50 %. В планах забрать 12 % экспортной выручки у производителей удобрений, т. е. примерно 100 млрд рублей. При этом только кажется, что население на себе это никак не ощутит. На практике платить придётся всем.