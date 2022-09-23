Выдача займов онлайн на выгодных условиях

Если в договоре займа указано, что вы должны передать деньги в течение месяца, то не стоит спешить, так как в некоторых случаях кредитор может отказать в выдаче займа. К примеру, если вы не сможете подтвердить наличие дохода, а также официально подтвердить место вашей работы. Если же в договоре указано, что деньги передаются в течение трех дней, то в таком договоре лучше не указывать, что займ не будет возвращен вовремя. В противном случае кредитор может предоставить вам отсрочку на месяц.