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Все школы в Шебекинском горокруге Белгородской области переводят на дистанционку

23 сентября 14:00
Фото: Bel.ru
На дистанционную систему обучения переведут в общеобразовательные учреждения городского округа, сообщил его глава Владимир Жданов.

С понедельника, 26 сентября, школы Шебекинского городского округа, переводят на дистанционное обучение. Из дома будут учиться все школьники муниципалитета.

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе часть школ вдоль границы с Украиной перевели на дистанционку. Речь идёт о тех учреждениях, которые находятся в 10 км от границы.

Напомним, 15 сентября Владимир Жданов заявил, что в Шебекинском горокруге на дистанционное обучение переведут четыре школы. В список тогда вошли Мешковская, Муромская, Новотаволжанская средние школы, Красненская общеобразовательная школа.

 

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#Общество#Операция на Украине#Шебекинский горокруг#Школы#Дистанционное обучение#Владимир Жданов#Наталья Корявых
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