Все школы в Шебекинском горокруге Белгородской области переводят на дистанционку

С понедельника, 26 сентября, школы Шебекинского городского округа, переводят на дистанционное обучение. Из дома будут учиться все школьники муниципалитета.
Ранее сообщалось, что в Белгородском районе часть школ вдоль границы с Украиной перевели на дистанционку. Речь идёт о тех учреждениях, которые находятся в 10 км от границы.
Напомним, 15 сентября Владимир Жданов заявил, что в Шебекинском горокруге на дистанционное обучение переведут четыре школы. В список тогда вошли Мешковская, Муромская, Новотаволжанская средние школы, Красненская общеобразовательная школа.