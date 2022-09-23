В старооскольском Совете депутатов назначен новый председатель

Определили также состав постоянных комиссий и их руководителей. Комиссий – четыре. Светлана Востокова возглавила блок по нормативно-правовой деятельности и вопросам местного самоуправления, Анна Ульянова – по бюджету, финансам и налоговой политике. Елена Боева – по социальной политике, Александр Топчий – по экономическому развитию.