В старооскольском Совете депутатов назначен новый председатель

В предыдущем составе Татьяна Ивановна была заместителем председателя Совета.
На заседании депутаты утвердили также структуру Совета и заместителя председателя. Им стала Наталья Азизова.
Определили также состав постоянных комиссий и их руководителей. Комиссий – четыре. Светлана Востокова возглавила блок по нормативно-правовой деятельности и вопросам местного самоуправления, Анна Ульянова – по бюджету, финансам и налоговой политике. Елена Боева – по социальной политике, Александр Топчий – по экономическому развитию.
Напомним, старооскольцы выбирали местный заксовет три дня. Выборы проходили 9,10,11 сентября. Большую часть мандатов получили «единороссы». По итогам голосования из 25 кресел 20 заняли представители данной партии.