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В старооскольском Совете депутатов назначен новый председатель

23 сентября 17:01
Фото: Bel.ru
Новый Совет депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области возглавила Татьяна Карпачёва. Её кандидатуру депутаты утвердили на первом заседании местного законодательного органа, которое состоялось сегодня, 23 сентября.

В предыдущем составе Татьяна Ивановна была заместителем председателя Совета.  

На заседании депутаты утвердили также структуру Совета и заместителя председателя. Им стала Наталья Азизова.

Определили также состав постоянных комиссий и их руководителей. Комиссий – четыре. Светлана Востокова возглавила блок по нормативно-правовой деятельности и вопросам местного самоуправления, Анна Ульянова – по бюджету, финансам и налоговой политике. Елена Боева – по социальной политике, Александр Топчий – по экономическому развитию.

Напомним, старооскольцы выбирали местный заксовет три дня. Выборы проходили 9,10,11 сентября. Большую часть мандатов получили «единороссы». По итогам голосования из 25 кресел 20 заняли представители данной партии.

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