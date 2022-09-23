В Старом Осколе всего на один день откроют помещение для голосования на референдуме

Оно пройдет 25 сентября с 11 до 18 часов. Для этого в Старый Оскол приедет зарубежная участковая комиссия одного из заграничных участков для голосования, работающих на территории Белгородской области. Помещение в «Горняке» оборудовано в соответствии с требованиями и правилами проведения подобного рода событий.
Комиссия также будет осуществлять выездное голосование – на дому. Оно по заявкам, поступившим от людей по горячей линии. Принять участие в референдуме на участке в «Горняке» смогут избиратели ЛНР и ДНР.
Люди из Херсонской и Запорожской областей, переехавшие в Оскол, будут голосовать в областном центре. Содействие в выезде им окажут органы местного самоуправления.