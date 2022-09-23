В шесть утра пришла повестка, два часа на сборы: как в Белгороде проходит мобилизация

23 сентября возле военкомата в Белгороде собрались люди. Часть из них — резервисты. Кто-то проходил срочную службу 13-15 лет назад. Один из таких белгородцев рассказал, что он служил с 2007 по 2009 год и получил звание старшего сержанта. Повестку ему принесли 23 сентября в шесть утра и сказали явиться в военкомат.
Рано утром вручили письмо ещё одному мужчине. Его брат рассказал журналистам «Бел.Ру», что они собирались на работу, но пришла повестка. Куда его отправят, не сообщают.
Брату 29 лет. Служил срочником. Рядовой. Официально работает. Сегодня в шесть утра пришла повестка. Он собирался на работу. Приехали, вручили и сказали через два часа быть возле военкомата.
белгородец
В целом ситуация возле военкомата в Белгороде напряжённая. Под дождём плачут женщины и дети, а мужчины, держа в руках огромные сумки, просто стоят и молчат.
Нервы выдержали не у всех. Родственники потребовали объяснений, куда везут их детей, братьев и мужей, а также пригрозили, что если им ничего не объяснят, автобус они не выпустят. Спустя некоторое время к людям вышли представители военкомата и всё разъяснили.
Немного успокоившись, люди отправились к воротам, чтобы проводить своих близких. В то время, как первый автобус с мобилизованными начал выезжать, слёзы сдержать никто не сумел.