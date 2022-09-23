В шесть утра пришла повестка, два часа на сборы: как в Белгороде проходит мобилизация

23 сентября возле военкомата в Белгороде собрались люди. Часть из них — резервисты. Кто-то проходил срочную службу 13-15 лет назад. Один из таких белгородцев рассказал, что он служил с 2007 по 2009 год и получил звание старшего сержанта. Повестку ему принесли 23 сентября в шесть утра и сказали явиться в военкомат.