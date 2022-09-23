В НИУ «БелГУ» открылось тематическое пространство «Русская философия: великие имена»

Тематическое образовательное пространство «Русская философия: великие имена» появилось в Белгородском госуниверситете к 100-летию массовой высылки из Советского Союза выдающихся деятелей науки и культуры. В аудитории размещены портреты, высказывания и символические образы русских философов разных поколений, школ и направлений. Среди учёных есть и белгородцы: Николай Страхов, Юрий Говоруха-Отрок, Николай Станкевич. В церемонии открытия приняли участие ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, представители руководства вуза, преподаватели и студенты института общественных наук и массовых коммуникаций.
Открывая новое образовательное пространство, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин отметил, что аудитория «Русская философия: великие имена» стала 67-м по счёту: до её открытия в университете действовали 35 именных и 31 тематическая аудитории.
«Именно эта аудитория должна стать системообразующей в уникальном научно-образовательном и просветительском мемориальном комплексе института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ „БелГУ“, в состав которого входят международный научно-исследовательский центр „Интеллектуальная история России и региональные биографические исследования“, библиотека-музей Н. Н. Страхова, духовно-просветительский центр имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), кабинет священномученика Никодима (Кононова), храм-часовня преподобномученицы Евгении Римской», — прокомментировал Олег Николаевич.
В тематической аудитории будут проводить лекции, междисциплинарные учебные занятия, а также тематические встречи и круглые столы, в том числе в дистанционном формате. Помимо аудитории «Русская философия: великие имена» в университете насчитывается ещё 35 именных и 31 тематическая аудитория.
В честь открытия пространства состоялся круглый стол с участием заведующей кафедрой философии и теологии Тамары Липич, профессора кафедры Павла Ольхова, ведущего специалиста и организатора экспериментальной группы по герменевтике детства Екатерины Чистяковой. О проектах, которыми занимаются обучающиеся, рассказали студенты разных курсов: Ольга Козак, Анастасия Заброскова, Елизавета Ермолова, Арина Гребенникова и Михаил Брязгунов.