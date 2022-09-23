В НИУ «БелГУ» открылось тематическое пространство «Русская философия: великие имена»

Тематическое образовательное пространство «Русская философия: великие имена» появилось в Белгородском госуниверситете к 100-летию массовой высылки из Советского Союза выдающихся деятелей науки и культуры. В аудитории размещены портреты, высказывания и символические образы русских философов разных поколений, школ и направлений. Среди учёных есть и белгородцы: Николай Страхов, Юрий Говоруха-Отрок, Николай Станкевич. В церемонии открытия приняли участие ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, представители руководства вуза, преподаватели и студенты института общественных наук и массовых коммуникаций.