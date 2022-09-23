В министерстве ЖКХ рассказали о готовности крышных котельных Белгорода к зиме

Напомним, проблемы с теплоснабжением и горячей водой в доме № 53 на улице Щорса в Белгороде начались в декабре 2021 года. Тогда жители записали видеообращение с просьбой помочь в решении проблемы. 3 декабря в их доме в котельной прорвало трубу.