В министерстве ЖКХ рассказали о готовности крышных котельных Белгорода к зиме

В ходе заседания облдумы депутат Любовь Киреева спросила у чиновника о состоянии крышных котлов.
Не получится так, как в прошлую зиму?
Любовь Киреева
Шопин ответил, что на территории Белгородской области 35 крышных котельных, из них 31 находится в Белгороде. На 22 сентября было запущено 30 котлов, в том числе на Щорса, 53.
Запасные части, материалы по докладу департамента городского хозяйства есть. По опыту прошлого года — учатся на своих ошибках. С целью неповторения, по докладу департамента городского хозяйства, приняты меры по недопущению ситуаций, которые, к сожалению, были резонансными в тот осенне-зимний период.
Антон Шопин
Чиновник также добавил, что если вдруг такие чрезвычайные ситуации возникнут, к ним будут готовы.
Напомним, проблемы с теплоснабжением и горячей водой в доме № 53 на улице Щорса в Белгороде начались в декабре 2021 года. Тогда жители записали видеообращение с просьбой помочь в решении проблемы. 3 декабря в их доме в котельной прорвало трубу.