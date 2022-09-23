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В Белгородской области 14-летнему мальчику оторвало руку в результате взрыва

23 сентября 15:35
Фото: Bel.ru
Произошло это вечером 22 сентября в селе Большое Городище. Следственный комитет проводит проверку.

В Шебекинском горокруге в лесу недалеко от села взорвалось неизвестное взрывное устройство. Пострадал находившийся рядом 14-летний мальчик.

Взрывом ему оторвало часть кисти, он получил ожоги. Ребёнка доставили в Шебекинскую ЦРБ.

В региональном следственном комитете "Бел.Ру" информацию подтвердили. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства. Предварительная версия - несчастный случай. Взрывное устройство было самодельным.

Село Большое Городище находится в 24 километрах от границы с Украиной и не подвергалось обстрелам с начала военной операции.

#Евгений Грицков#Происшествия#Большое городище#Шебекинский горокруг#Взрыв#Взрывное устройство#Пострадал ребёнок#Эксклюзив
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