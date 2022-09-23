В Белгородской области 14-летнему мальчику оторвало руку в результате взрыва

В Шебекинском горокруге в лесу недалеко от села взорвалось неизвестное взрывное устройство. Пострадал находившийся рядом 14-летний мальчик.
Взрывом ему оторвало часть кисти, он получил ожоги. Ребёнка доставили в Шебекинскую ЦРБ.
В региональном следственном комитете "Бел.Ру" информацию подтвердили. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства. Предварительная версия - несчастный случай. Взрывное устройство было самодельным.
Село Большое Городище находится в 24 километрах от границы с Украиной и не подвергалось обстрелам с начала военной операции.