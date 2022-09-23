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В Белгороде собрались очереди из мобилизованных и провожающих у военкомата

23 сентября 08:18
Фото: Bel.ru
Ожидающих людей журналисты «Бел.Ру» заметили возле городского военного комиссариата. Время отправления резервистов неизвестно.

У военного комиссариата в областном центре на Белгородском проспекте собралась очередь. Горожане рассказали журналистам, что время отправления резервистов пока не сообщалось. Белгородцы отметили, что некоторые получили повестку рано утром и сразу же отправились в военкомат.

Первые автобусы с резервистами отправились к местам формирования 22 сентября. Мобилизованных обещал навестить губернатор Вячеслав Гладков.

Частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Тогда же бывшие военнослужащие начали получать повестки.

 

Фото: Bel.ru
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