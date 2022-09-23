В Белгороде собрались очереди из мобилизованных и провожающих у военкомата

У военного комиссариата в областном центре на Белгородском проспекте собралась очередь. Горожане рассказали журналистам, что время отправления резервистов пока не сообщалось. Белгородцы отметили, что некоторые получили повестку рано утром и сразу же отправились в военкомат.
Первые автобусы с резервистами отправились к местам формирования 22 сентября. Мобилизованных обещал навестить губернатор Вячеслав Гладков.
Частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Тогда же бывшие военнослужащие начали получать повестки.