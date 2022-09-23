Участок улицы Победы в Белгороде отремонтируют за 55,4 млн рублей

В областном центре отремонтируют участок улицы Победы от улицы Князя Трубецкого до Белгородского полка. Его протяжённость составляет 0,58 км.
Планируется уложить новый асфальт, привести дорогу в соответствие нормам парковки, установить «островки безопасности». После ремонта на пересечении улиц Победы и Белгородского полка появится светофор.
Работы обойдутся в 55,4 млн рублей. Деньги выделили из регионального бюджета.
Ремонт стартует уже 24 сентября. С этого дня до 30 ноября на участке ограничат движение транспорта.
Напомним, что в Белгороде также ремонтируют Свято-Троицкий бульвар на участке от Театрального проезда до улицы Пушкина. Работы планируют закончить к 31 октября, на это время движение транспорта организовано по полосам.
Ремонт проходит на Народном бульваре от улицы Чумичова до улицы Попова. Горожане недовольны, что в результате станет меньше парковочных мест.