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Участок улицы Победы в Белгороде отремонтируют за 55,4 млн рублей

23 сентября 12:38
Фото: администрация Белгорода
Рабочие уложат новый асфальт, установят «островки безопасности», светофор, сообщили в мэрии. В связи с ремонтом с 24 сентября до конца ноября на улице будет ограничено движение транспорта.
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Дороги

В областном центре отремонтируют участок улицы Победы от улицы Князя Трубецкого до Белгородского полка. Его протяжённость составляет 0,58 км.

Планируется уложить новый асфальт, привести дорогу в соответствие нормам парковки, установить «островки безопасности». После ремонта на пересечении улиц Победы и Белгородского полка появится светофор.

Работы обойдутся в 55,4 млн рублей. Деньги выделили из регионального бюджета.

Ремонт стартует уже 24 сентября. С этого дня до 30 ноября на участке ограничат движение транспорта.

Напомним, что в Белгороде также ремонтируют Свято-Троицкий бульвар на участке от Театрального проезда до улицы Пушкина. Работы планируют закончить к 31 октября, на это время движение транспорта организовано по полосам.

Ремонт проходит на Народном бульваре от улицы Чумичова до улицы Попова. Горожане недовольны, что в результате станет меньше парковочных мест.

 

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#Город#Дороги#Новости Белгорода#Белгород#Ремонт#Ограничение движения#Светофор#Инна Рогова
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