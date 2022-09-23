Стали известны адреса участков для голосования на референдумах для жителей ЛДНР

Помещения для голосования открыты в конгресс-отеле «АМАКС» в Белгороде, на базе детского лагеря «Солнышко» в Алексеевском горокруге и в ЦМИ «Мир» в Прохоровке. С 23 по 26 сентября они будут работать с 08:00 до 18:00, а 27 сентября — с 08:00 до 16:00.