Стали известны адреса участков для голосования на референдумах для жителей ЛДНР

26 сентября — первый день голосования на референдумах о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. С сегодняшнего дня жители перечисленных территорий, находящиеся в Белгородской области, смогут оставить свой голос как на избирательном участке, так и вне его.
Помещения для голосования открыты в конгресс-отеле «АМАКС» в Белгороде, на базе детского лагеря «Солнышко» в Алексеевском горокруге и в ЦМИ «Мир» в Прохоровке. С 23 по 26 сентября они будут работать с 08:00 до 18:00, а 27 сентября — с 08:00 до 16:00.
На избирательных участках есть стационарные и переносные ящики, кабины для тайного голосования. Вопросам безопасности уделили особое внимание.
С 23 по 26 сентября также будет организовано выездное голосование. Задать вопросы можно по номеру кол-центра зарубежных избирательных комиссий в Белгородской области 8(4722) 41 46 12, а также по телефону 8 800 200 00 20.
Напомним, что в дни голосования в регионе будут работать восемь зарубежных комиссий: по три от ДНР и ЛНР и по одной от Запорожской и Херсонской областей.