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Спортсменов наградят персональными стипендиями губернатора Белгородской области

23 сентября 04:26
Фото: Bel.ru
Центр закупок Белгородской области ищет подрядчика, который окажет услуги по организации и проведению награждения персональными стипендиями губернатора региона одарённых людей в номинации «Спорт» в 2022 году. Люди получат цветы, статуэтки и дипломы.

Согласно документам госзакупки, региональное министерство спорта готово заключить контракт с исполнителем, который окажет услуги по организации и проведению награждения персональными стипендиями губернатора Белгородской области одарённых людей в номинации «Спорт» в 2022 году. Максимально на данные работы готовы выделить 500 тысяч рублей.

В рамках договора исполнитель принимает на себя обязательство по организации и проведению награждения. Также он должен обеспечить наличие букетов из живых цветов (всего 150 штук, состав каждого букета — не менее пяти цветов, возможна упаковка из цветной бумаги, сетки, фетра, сизаля и т. д.).

Ещё исполнитель должен разработать, изготовить и доставить к месту проведения мероприятия 60 статуэток для награждаемых высотой не менее 25 см и с подиумом высотой не менее 3 см.

В рамках исполнения работ подрядчик также должен будет доставить 250 дипломов с деревянной рамкой формата А3 и организовать услуги профессиональной фотосъёмки, а также работу фотозоны.

К работе приступят с даты заключения контракта, который будет действовать до 20 ноября текущего года.

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