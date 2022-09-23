Спортсменов наградят персональными стипендиями губернатора Белгородской области

В рамках договора исполнитель принимает на себя обязательство по организации и проведению награждения. Также он должен обеспечить наличие букетов из живых цветов (всего 150 штук, состав каждого букета — не менее пяти цветов, возможна упаковка из цветной бумаги, сетки, фетра, сизаля и т. д.).