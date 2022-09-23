Скульптор запасных частей

История празднования дня машиностроителя в России берёт начало в советском прошлом. Официально чествовать работников заводов по сборке транспорта, изготовления оборудования для шахт, различных станков, приборов и запчастей, а также инженеров-конструкторов начали в 1980 году. С тех пор наша страна отмечает этот профессиональный праздник в последнее воскресенье сентября.