Шандалович заявил об учреждении в Карелии пособия для детей погибших в СВО военных

По заявлению Шандаловича, Заксобрание одобрило законопроект главы Карелии, согласно которому будет установлено ежемесячное пособие на детей жителей республики, погибших в рамках СВО при выполнении воинского долга. Законопроект приняли сразу в двух чтениях. Элиссан Шандалович считает данное решение очень верным. Пособие, отметил он, будут получать дети до совершеннолетия, а те, кто обучается в очном формате, – до 23 лет. Слова Шандаловича приводит karelinform.ru.
Сумму пособия приравняли к размеру прожиточного минимума, который действует в Карелии по категории “дети”. Сумма выплаты постоянно индексируется. Для северных районов Карелии, таких как Костомукша, Калевальский, Лоухский, Беломорский, Кемский, выплата составит 17 083 рубля. В других районах выплата составит 15 954 рубля.
Как отметил спикер, карельские парламентарии предлагают также бесплатно выдавать ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий, включая участников спецоперации, участки земли под ИЖС. Депутаты Заксобрания республики выработали изменения в Земельный кодекс РФ и ст. 16 ФЗ “О ветеранах”, предусматривающие такую меру дополнительной соцподдержки российских военных. Законопроект будет направлен в Государственную думу РФ в ближайшее время.
Парламент Карелии также выдвинул предложение бесплатно газифицировать индивидуальные жилые дома ветеранов боевых действий. Соответствующее обращение парламентарии направили зампредседателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. Депутаты Карелии просят рассмотреть возможность внести изменения в ФЗ “О ветеранах” и увеличить перечень мер соцподдержки ветеранов боевых действий, включив в него бесплатную газификацию жилых домов за счет федерального бюджета.
“Очень надеюсь, что нас коллеги поддержат”, – отметил Элиссан Шандалович.
Председатель Заксобрания Карелии также озвучил планы на осеннюю сессию.
“Если говорить о главных задачах на осеннюю сессию, то, безусловно, это работа над бюджетом республики. Учитывая вызовы, которые сегодня существуют, это должна быть точная, качественная работа, и бюджет, который мы будем утверждать, должен отвечать на эти вызовы, соответствовать запросам общества и способствовать развитию Карелии”, – добавил Шандалович.