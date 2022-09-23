Шандалович заявил об учреждении в Карелии пособия для детей погибших в СВО военных

По заявлению Шандаловича, Заксобрание одобрило законопроект главы Карелии, согласно которому будет установлено ежемесячное пособие на детей жителей республики, погибших в рамках СВО при выполнении воинского долга. Законопроект приняли сразу в двух чтениях. Элиссан Шандалович считает данное решение очень верным. Пособие, отметил он, будут получать дети до совершеннолетия, а те, кто обучается в очном формате, – до 23 лет. Слова Шандаловича приводит karelinform.ru.