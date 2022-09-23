Семьи погибших в ходе спецоперации белгородцев получат земельные участки

Как отметил чиновник, закон разработан в связи с тем, что в мае текущего года правительство Белгородской области приняло постановление, в котором были утверждены меры социальной поддержки членов семей военнослужащих, погибших в районах боевых действий.
Одна из мер — однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков для ИЖС или ведения ЛПХ. Земельный участок планируют предоставлять в собственность вдове погибшего военнослужащего или детям в равных долях. Если вышеуказанных родственников нет или они отказались от земельного участка, земля будет предоставляться родителям погибшего в равных долях.
Учёт семей погибших будет вести региональное министерство социальной защиты населения и труда.
Участки будут предоставлять по инициативе граждан по месту жительства. Порядок подачи документов для постановки на учёт членов семей погибших военнослужащих дополнительно урегулируют на уровне правительства Белгородской области.
Комитет принял решение рекомендовать областной думе принять проект закона в первом чтении и продолжить над ним работать с учётом всех поступивших предложений. Депутаты решение поддержали.