Семьи погибших в ходе спецоперации белгородцев получат земельные участки

Одна из мер — однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков для ИЖС или ведения ЛПХ. Земельный участок планируют предоставлять в собственность вдове погибшего военнослужащего или детям в равных долях. Если вышеуказанных родственников нет или они отказались от земельного участка, земля будет предоставляться родителям погибшего в равных долях.