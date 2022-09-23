Руслан Пономарев: шахматный король из Донбасса

Эта глубокая мысль принадлежит Александру Алехину — русскому и французскому шахматисту, выступавшему за Российскую империю, Советскую Россию и Францию, четвертому в истории чемпиону мира по шахматам. Донбасс подарила планете еще один шахматный талант — чемпиона мира ФИДЕ (2002-2004), двукратного победителя Шахматных Олимпиад и самого юного гроссмейстера — Руслана Пономарева.
Руслан Пономарев увлекся шахматами в 5 лет, в 14 лет стал гроссмейстером, а в 18 лет — чемпионом мира ФИДЕ. Несмотря на явную акселерацию нынешней молодежи по сравнению с предыдущими поколениями, этот рекорд (возраст «короля») вряд ли будет скоро побит.
Будущий гроссмейстер родился 11 октября 1983 года в промышленной Горловке в рабочей семье. Мама была учительницей начальных классов, папа работал инженером на авторемонтном заводе. Именно он частенько подсовывал сыну заводскую газету «Кочегарка», где какой-то энтузиаст печатал этюды. Шахматы увлекли будущего гроссмейстера еще в дошкольном возрасте. Будучи во втором классе, Руслан вышел в финал первенства Украины в возрастной категории U-12 и стал перворазрядником.
В детских турнирах Пономарев выступал успешно, а в 1993 году в Краматорске выиграл чемпионат Донецкой области среди юношей. На талантливого ребенка обратил внимание директор шахматного клуба города, его однофамилец Михаил Пономарев. Это он переубедил родителей отпустить сына в другой город, причем поселил у себя дома и стал персональным тренером. Почти 8 лет Пономарев провел в семье Пономаревых, которые не были ему родственниками, а родители вундеркинда проведывали его по выходным.
После нескольких месяцев усиленных занятий Руслан Пономарев заявил о себе на международной арене. 1994 год: бронзовая медаль первенства мира U-12. 1995 год: победа на первенстве Европы U-12. 1996: триумф на чемпионате Европы U-18. Вскоре в Севастополе состоялся международный турнир, в котором паренек из Донбасса не только стал первым, но и на полтора очка перевыполнил норму международного мастера. За полгода его рейтинг вырос на 200 единиц и превзошел гроссмейстерский — небывалый случай.
Специалисты уже тогда отмечали универсальность стиля юного шахматиста. Он быстро и точно считал варианты, одних соперников переигрывал позиционно, другим наносил комбинационные удары. Грамотно действовал в эндшпиле, удивлял всех своей памятью. Пономарева часто сравнивали с молодым Анатолием Карповым — такой же крепкий позиционный шахматист, но в случае необходимости готов и к тактической схватке.
«Пономарев закономерно стал чемпионом мира, но после завоевания титула, к моему сожалению, как-то не смог прогрессировать. Мне казалось, что у него очень хорошие шансы не только стать чемпионом мира, но и добиться большего в шахматах. Однако дальше он перестал прогрессировать», — скажет Анатолий Карпов в одном из интервью уже после главной победы в карьере Руслана Пономарева.
Знаменательной стала для Пономарева осень 1997 года. В 13 лет он выиграл чемпионат мира U-18, а на международных турнирах в Севастополе и Киеве перевыполнил норму гроссмейстера. Это высшее шахматное звание он получил в 14 лет и 17 дней — стал самым молодым гроссмейстером, на полтора месяца побив рекорд француза Этьена Бакро. Кстати, это достижение было превзойдено через два года китайцем Бу Сянчжи.
Не одно десятилетие Международная федерация шахмат добивается от МОК включения «игры королей» в программу Олимпиад. Была даже шальная идея играть фигурами изо льда, чтобы появился лишний повод настаивать на включение шахмат в расписание Зимних Игр. Пока тщетно… Поэтому с 1927 года и проводятся отдельно Шахматные Олимпиады.
Дебют Руслана Пономарева на этих масштабных соревнованиях в составе украинской сборной датирован 1998 годом. Он был вторым запасным, но показал лучший результат в команде и привел ее к бронзовым наградам. Этот бронзовый успех удалось повторить в 2000 и 2012 годах, в 2016 году было добыто «серебро», а в 2004 и 2010 годах на пару с Василием Иванчуком Пономарев делал Украину победителем Шахматной Олимпиады.
Зональный турнир первенства мира ФИДЕ 1998 года проводился в Донецке, самый юный участник с первых партий вырвался вперед и сохранил лидерство до конца состязаний. Руслан Пономарев повторил рекорд американца Бобби Фишера — стал участником взрослого чемпионата мира в 15 лет, правда, по нокаут-системе.
«В свободное время читаю, в основном детективы. Музыку слушаю по настроению, больше нравится симфоническая. Моя младшая сестренка к шахматам равнодушна, зато увлечена игрой на скрипке, учится в музыкальной школе. А мама у нас — романтик, большой любитель художественной литературы. Это ее идея назвать нас с сестрой Русланом и Людмилой — прямо по Пушкину», — сказал тогда в одном из интервью уже участник чемпионата мира Руслан Пономарев.
Чемпионат мира ФИДЕ прошел в Лас-Вегасе — мировой столице игорного бизнеса, но Руслан Пономарев приехал сюда играть в шахматы. Первый круг преодолел успешно, а во втором сразился с болгарином Веселином Топаловым. Уроженец Горловки впервые играл с гроссмейстером из первой десятки. В стартовой партии он взял верх, но вторую проиграл, а затем уступил и в тай-брейке.
Весной 2001 года в Донецке состоялся интересный матч самого юного в мире гроссмейстера против сильнейшего ветерана шахмат Виктора Корчного. Молодость и опыт подписали «мировую» — 4:4.
Своей на сегодняшний день главной победы в карьере Руслан Пономарев добился в январе 2002 года в Москве. Краматорчанин приехал на чемпионат мира ФИДЕ 19-м по рейтингу из 128 участников. По регламенту полуфинальные матчи тогда состояли из четырех классических партий, а финальный — из восьми. Он таки обыграл всех, в том числе и соотечественника Василия Иванчука в финале и стал самым молодым чемпионом мира ФИДЕ в истории. Восемнадцатилетний юноша из Донбасса сразу на четыре года улучшил достижение знаменитого россиянина Гарри Каспарова, с которым в то время еще даже не был знаком.
История шахмат в России насчитывает более 1000 лет. По словам русского историка Исаака Линдера, игра появилась в Киевской Руси не позднее IX–X века. Предполагается, что в Россию шахматы пришли из Азии через Каспийское море и Волжский торговый путь, в отличие от других стран, которые узнали про шахматы от арабских и испанских завоевателей. Эта теория частично основана на филологическом анализе названий русских шахматных фигур, которые существенно отличаются от тех, что используются в большинстве других языков.
Вскоре по инициативе ФИДЕ были приняты важные решения, направленные на объединение шахматного мира. В первую очередь должны были состояться два матча: Гарри Каспаров — Руслан Пономарев на первенство мира ФИДЕ и Владимир Крамник — Петер Леко на первенство мира по «классике». Затем двум победителям предстояло сразиться между собой в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
Россиянин Владимир Крамник свое звание сохранил, а вот со второй дуэлью возникли большие трудности. Сначала встреча была назначена в Буэнос-Айресе, но сорвалась, а за две недели до поединка в Ялте Пономарев неожиданно предъявил ряд требований, которые ФИДЕ не приняла, — матч был отменен, объединение сорвалось.
Результаты Руслана Пономарева, за исключением Олимпиад, поползли вниз. После смерти наставника он перебрался в Киев, но и переезд не стал новой мотивацией. Остается добавить, что в послужном списке заслуженного мастера спорта Украины в новом веке две победы в национальном чемпионате, «серебро» чемпионата Европы и два участия в финале Кубка мира ФИДЕ. В актуальном мировом рейтинге он занимает место во втором десятке второй сотни.
В последние годы Пономарев регулярно вел стримы на своем канале и часто комментировал турниры и матчи для Русского шахматного телевидения. Руслан много лет счастлив в браке с переводчицей из Испании Инес Гони, пара воспитывает сына.