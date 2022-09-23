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Руслан Пономарев: шахматный король из Донбасса

23 сентября 17:26
В шахматах можно лишь тогда стать большим мастером, когда осознаешь собственные ошибки и слабости. Точно как в жизни!

Эта глубокая мысль принадлежит Александру Алехину — русскому и французскому шахматисту, выступавшему за Российскую империю, Советскую Россию и Францию, четвертому в истории чемпиону мира по шахматам. Донбасс подарила планете еще один шахматный талант — чемпиона мира ФИДЕ (2002-2004), двукратного победителя Шахматных Олимпиад и самого юного гроссмейстера — Руслана Пономарева.

«Всегда серьезный гроссмейстер Руслан Пономарев»

Горловка — Краматорск. Наставник однофамилец

Руслан Пономарев увлекся шахматами в 5 лет, в 14 лет стал гроссмейстером, а в 18 лет — чемпионом мира ФИДЕ. Несмотря на явную акселерацию нынешней молодежи по сравнению с предыдущими поколениями, этот рекорд (возраст «короля») вряд ли будет скоро побит.

Будущий гроссмейстер родился 11 октября 1983 года в промышленной Горловке в рабочей семье. Мама была учительницей начальных классов, папа работал инженером на авторемонтном заводе. Именно он частенько подсовывал сыну заводскую газету «Кочегарка», где какой-то энтузиаст печатал этюды. Шахматы увлекли будущего гроссмейстера еще в дошкольном возрасте. Будучи во втором классе, Руслан вышел в финал первенства Украины в возрастной категории U-12 и стал перворазрядником.

В детских турнирах Пономарев выступал успешно, а в 1993 году в Краматорске выиграл чемпионат Донецкой области среди юношей. На талантливого ребенка обратил внимание директор шахматного клуба города, его однофамилец Михаил Пономарев. Это он переубедил родителей отпустить сына в другой город, причем поселил у себя дома и стал персональным тренером. Почти 8 лет Пономарев провел в семье Пономаревых, которые не были ему родственниками, а родители вундеркинда проведывали его по выходным.

Ворвался вихрем в мировые шахматы

После нескольких месяцев усиленных занятий Руслан Пономарев заявил о себе на международной арене. 1994 год: бронзовая медаль первенства мира U-12. 1995 год: победа на первенстве Европы U-12. 1996: триумф на чемпионате Европы U-18. Вскоре в Севастополе состоялся международный турнир, в котором паренек из Донбасса не только стал первым, но и на полтора очка перевыполнил норму международного мастера. За полгода его рейтинг вырос на 200 единиц и превзошел гроссмейстерский — небывалый случай.

Реинкарнация Карпова

Специалисты уже тогда отмечали универсальность стиля юного шахматиста. Он быстро и точно считал варианты, одних соперников переигрывал позиционно, другим наносил комбинационные удары. Грамотно действовал в эндшпиле, удивлял всех своей памятью. Пономарева часто сравнивали с молодым Анатолием Карповым — такой же крепкий позиционный шахматист, но в случае необходимости готов и к тактической схватке.

«Пономарев закономерно стал чемпионом мира, но после завоевания титула, к моему сожалению, как-то не смог прогрессировать. Мне казалось, что у него очень хорошие шансы не только стать чемпионом мира, но и добиться большего в шахматах. Однако дальше он перестал прогрессировать», — скажет Анатолий Карпов в одном из интервью уже после главной победы в карьере Руслана Пономарева.

Достоин Книги рекордов Гиннеса

Знаменательной стала для Пономарева осень 1997 года. В 13 лет он выиграл чемпионат мира U-18, а на международных турнирах в Севастополе и Киеве перевыполнил норму гроссмейстера. Это высшее шахматное звание он получил в 14 лет и 17 дней — стал самым молодым гроссмейстером, на полтора месяца побив рекорд француза Этьена Бакро. Кстати, это достижение было превзойдено через два года китайцем Бу Сянчжи.

Олимпиады — отдельная история

Не одно десятилетие Международная федерация шахмат добивается от МОК включения «игры королей» в программу Олимпиад. Была даже шальная идея играть фигурами изо льда, чтобы появился лишний повод настаивать на включение шахмат в расписание Зимних Игр. Пока тщетно… Поэтому с 1927 года и проводятся отдельно Шахматные Олимпиады.

Дебют Руслана Пономарева на этих масштабных соревнованиях в составе украинской сборной датирован 1998 годом. Он был вторым запасным, но показал лучший результат в команде и привел ее к бронзовым наградам. Этот бронзовый успех удалось повторить в 2000 и 2012 годах, в 2016 году было добыто «серебро», а в 2004 и 2010 годах на пару с Василием Иванчуком Пономарев делал Украину победителем Шахматной Олимпиады.

В Лас-Вегас поиграть в… шахматы

Зональный турнир первенства мира ФИДЕ 1998 года проводился в Донецке, самый юный участник с первых партий вырвался вперед и сохранил лидерство до конца состязаний. Руслан Пономарев повторил рекорд американца Бобби Фишера — стал участником взрослого чемпионата мира в 15 лет, правда, по нокаут-системе.

Слушаю симфоническую музыку

«В свободное время читаю, в основном детективы. Музыку слушаю по настроению, больше нравится симфоническая. Моя младшая сестренка к шахматам равнодушна, зато увлечена игрой на скрипке, учится в музыкальной школе. А мама у нас — романтик, большой любитель художественной литературы. Это ее идея назвать нас с сестрой Русланом и Людмилой — прямо по Пушкину», — сказал тогда в одном из интервью уже участник чемпионата мира Руслан Пономарев.

Чемпионат мира ФИДЕ прошел в Лас-Вегасе — мировой столице игорного бизнеса, но Руслан Пономарев приехал сюда играть в шахматы. Первый круг преодолел успешно, а во втором сразился с болгарином Веселином Топаловым. Уроженец Горловки впервые играл с гроссмейстером из первой десятки. В стартовой партии он взял верх, но вторую проиграл, а затем уступил и в тай-брейке.

«Для Руслана Пономарева каждая партия – как целая жизнь»

Весной 2001 года в Донецке состоялся интересный матч самого юного в мире гроссмейстера против сильнейшего ветерана шахмат Виктора Корчного. Молодость и опыт подписали «мировую» — 4:4.

Москва помнит триумф

Своей на сегодняшний день главной победы в карьере Руслан Пономарев добился в январе 2002 года в Москве. Краматорчанин приехал на чемпионат мира ФИДЕ 19-м по рейтингу из 128 участников. По регламенту полуфинальные матчи тогда состояли из четырех классических партий, а финальный — из восьми. Он таки обыграл всех, в том числе и соотечественника Василия Иванчука в финале и стал самым молодым чемпионом мира ФИДЕ в истории. Восемнадцатилетний юноша из Донбасса сразу на четыре года улучшил достижение знаменитого россиянина Гарри Каспарова, с которым в то время еще даже не был знаком.

Шахматы в России

История шахмат в России насчитывает более 1000 лет. По словам русского историка Исаака Линдера, игра появилась в Киевской Руси не позднее IX–X века. Предполагается, что в Россию шахматы пришли из Азии через Каспийское море и Волжский торговый путь, в отличие от других стран, которые узнали про шахматы от арабских и испанских завоевателей. Эта теория частично основана на филологическом анализе названий русских шахматных фигур, которые существенно отличаются от тех, что используются в большинстве других языков.

Вскоре по инициативе ФИДЕ были приняты важные решения, направленные на объединение шахматного мира. В первую очередь должны были состояться два матча: Гарри Каспаров — Руслан Пономарев на первенство мира ФИДЕ и Владимир Крамник — Петер Леко на первенство мира по «классике». Затем двум победителям предстояло сразиться между собой в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

«Дружеский матч Руслана Пономарева и Петра Свидлера»

Россиянин Владимир Крамник свое звание сохранил, а вот со второй дуэлью возникли большие трудности. Сначала встреча была назначена в Буэнос-Айресе, но сорвалась, а за две недели до поединка в Ялте Пономарев неожиданно предъявил ряд требований, которые ФИДЕ не приняла, — матч был отменен, объединение сорвалось.

Несколько лет в тени

Результаты Руслана Пономарева, за исключением Олимпиад, поползли вниз. После смерти наставника он перебрался в Киев, но и переезд не стал новой мотивацией. Остается добавить, что в послужном списке заслуженного мастера спорта Украины в новом веке две победы в национальном чемпионате, «серебро» чемпионата Европы и два участия в финале Кубка мира ФИДЕ. В актуальном мировом рейтинге он занимает место во втором десятке второй сотни.

«В 2016 году американец Фабиано Каруана до рейтинга Руслана Пономарева не дотягивал»

В последние годы Пономарев регулярно вел стримы на своем канале и часто комментировал турниры и матчи для Русского шахматного телевидения. Руслан много лет счастлив в браке с переводчицей из Испании Инес Гони, пара воспитывает сына.

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