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РЭО вложит в объекты переработки мусора в СЗФО до 70 млрд рублей

23 сентября, 16:42
Возглавляющий ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев сообщил, что на создание предприятий по переработке и утилизации отходов в Северо-Западном федеральном округе требуется свыше 71 млрд рублей.

РЭО, в свою очередь, может обеспечить до 95% от инвестиционной суммы. Этой информацией он поделился по итогам совещания с участием вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Буцаев подчеркнул, что среди субъектов Российской Федерации, входящих в СЗФО, - Петербург и Ленинградская область. Это большие и достаточно населённые регионы, которым требуются серьёзные мощности по переработке твёрдых коммунальных отходов, пишет newsnn.ru

Также он рассказал, что Российский экологический оператор уже подписал со всеми регионами, в которых предполагается строительство данных объектов, дорожные карты. Приблизительная входящая мощность перерабатывающих предприятий  составит 5,6 млн тонн, из них 2,3 млн тонн будет приходиться на утилизацию. Общая сумма инвестиций для создания перерабатывающей инфраструктуры составляет 71,09 млрд рублей. 

Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев рассказал, что Российский экологический оператор может покрыть до 95% от необходимой для реализации проекта суммы. Для этого будут использованы средства, полученные в ходе продажи облигаций. Реализация плана по созданию инфраструктуры по переработке отходов в СЗФО позволит входящим в округ регионам достичь показателей национального проекта “Экология”.

Напомним, ранее  администрация РЭО сообщила, что сможет предоставить большую часть средств для строительства объектов в сфере обращения с ТКО на Дальнем Востоке и в Центральном федеральном округе. В ДФО на эти цели требуется более 62 млрд рублей, в ЦФО – свыше 108 млрд.

 

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