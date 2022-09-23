РЭО вложит в объекты переработки мусора в СЗФО до 70 млрд рублей

Заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев рассказал, что Российский экологический оператор может покрыть до 95% от необходимой для реализации проекта суммы. Для этого будут использованы средства, полученные в ходе продажи облигаций. Реализация плана по созданию инфраструктуры по переработке отходов в СЗФО позволит входящим в округ регионам достичь показателей национального проекта “Экология”.