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Отдыхающим в России стоит опасаться тошноты и диареи, а в Турции — диких кошек

23 сентября 09:30
Фото: pxhere.com
По данным Страхового Дома ВСК самой распространенной причиной обращений к врачам во время летнего отдыха в этом году стала диарея и тошнота, с данным симптомом связаны 25% обращений по полисам страхования путешествующих.

В топ самых распространенных жалоб туристов вошли также температура (24% обращений), другие признаки ОРВИ (10%), боль в ушах (6%) и травмы конечностей (5%).

Самой распространенной жалобой туристов, отдыхающих на российских курортах, также стали тошнота и диарея — 30% страховых случаев. Боль в горле, кашель и другие признаки простудных заболеваний занимают второе место в общей структуре обращений — 29%. С болью в ушах обращались 7% пациентов, еще 4% — с травмами конечностей.

Первым по популярности туристическим направлением этим летом среди россиян стала Турция. В этой стране топ-3 самых распространенных диагнозов выглядет аналогично. Также более 2% обращений были связаны с отеками (конечностей, шеи, глаз, лица).

Во время летнего отдыха россияне сталкивались и с курьезными страховыми случаями. Так, туристку в Кемере поцарапала дикая кошка. Аналогичные происшествия были зафиксированы с отдыхающим в других турецких городах — Анталье, Белеке. А в Хургаде путешественник обратился за медицинской помощью из-за укуса обезьяны.

 

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