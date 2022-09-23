Могут ли подлежащие призыву белгородцы выехать за границу?

Другие формы получения повесток не предусмотрены. Стоит иметь в виду, что участились звонки от лжесотрудников военкоматов, и быть бдительнее. Сотрудники комиссариатов действительно могут позвонить, но только для того, чтобы уточнить место жительства человека.