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Могут ли подлежащие призыву белгородцы выехать за границу?

23 сентября 13:04
Фото: Bel.ru
С момента введения частичной мобилизации у жителей региона появилось много вопросов, один из которых касается возможности выезда за рубеж. Ответ озвучили в областном правительстве.

Состоящим на воинском учёте белгородцам с момента объявления мобилизации нельзя выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

В региональном правительстве напоминают, что граждане должны явиться в пункты сбора в сроки, указанные в повестках. Сами повестки могут вручать одновременно по местам жительства и работы. Мобилизованный должен получить её лично и поставить свою подпись.

Другие формы получения повесток не предусмотрены. Стоит иметь в виду, что участились звонки от лжесотрудников военкоматов, и быть бдительнее. Сотрудники комиссариатов действительно могут позвонить, но только для того, чтобы уточнить место жительства человека.

На вопрос о количестве людей, подлежащих мобилизации, в правительстве ответили, что это информация ограниченного доступа, распространению она не подлежит.

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#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Выезд за границу#Повестка#Военкомат#Инна Рогова
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