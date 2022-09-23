Могут ли подлежащие призыву белгородцы выехать за границу?

Состоящим на воинском учёте белгородцам с момента объявления мобилизации нельзя выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.
В региональном правительстве напоминают, что граждане должны явиться в пункты сбора в сроки, указанные в повестках. Сами повестки могут вручать одновременно по местам жительства и работы. Мобилизованный должен получить её лично и поставить свою подпись.
Другие формы получения повесток не предусмотрены. Стоит иметь в виду, что участились звонки от лжесотрудников военкоматов, и быть бдительнее. Сотрудники комиссариатов действительно могут позвонить, но только для того, чтобы уточнить место жительства человека.
На вопрос о количестве людей, подлежащих мобилизации, в правительстве ответили, что это информация ограниченного доступа, распространению она не подлежит.