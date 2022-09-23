Мобилизация в Белгороде, обстрел села и школы на дистанционке: итоги дня

Как проходит частичная мобилизация
23 сентября около военкоматов собирались резервисты. Вместе с ними приехали жёны, сёстры, дети. Повестки некоторым мужчинам вручили в шесть утра. На сборы выделили всего два часа.
Ситуация в целом напряжённая. Многие родные резервистов плакали, некоторые требовали объяснений, куда увозят мужчин. Люди грозились, что не выпустят автобус.
Обстрелы со стороны Украины
23 сентября под удар попало шебекинское село Вознесеновка. Жертв и пострадавших нет. Пострадали пять частных домов, также повреждения получили три автомобиля.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ. 21 сентября со стороны Украины обстреляли Логачёвку в Валуйском горокруге. Загорелся жилой дом.
Школы на дистанционке
С понедельника, 26 сентября, все школы в Шебекинском городском округе переводят на дистанционное обучение. О нововведениях сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов.
Ранее в горокруге на дистанционке работали всего четыре школы. В их число вошли Мешковская, Муромская, Новотаволжанская средние школы, Красненская общеобразовательная школа.