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Мобилизация в Белгороде, обстрел села и школы на дистанционке: итоги дня

23 сентября 16:00
Около военкомов в областном центре собираются резервисты, ВСУ обстреляли Вознесеновку, а в Шебекинском горокруге все школы переводят на дистанционное обучение.

Как проходит частичная мобилизация

23 сентября около военкоматов собирались резервисты. Вместе с ними приехали жёны, сёстры, дети. Повестки некоторым мужчинам вручили в шесть утра. На сборы выделили всего два часа.

Ситуация в целом напряжённая. Многие родные резервистов плакали, некоторые требовали объяснений, куда увозят мужчин. Люди грозились, что не выпустят автобус.

В шесть утра пришла повестка, два часа на сборы: как в Белгороде проходит мобилизация
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Обстрелы со стороны Украины

23 сентября под удар попало шебекинское село Вознесеновка. Жертв и пострадавших нет. Пострадали пять частных домов, также повреждения получили три автомобиля.

Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ. 21 сентября со стороны Украины обстреляли Логачёвку в Валуйском горокруге. Загорелся жилой дом.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: задело пять домов и три автомобиля
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Школы на дистанционке

С понедельника, 26 сентября, все школы в Шебекинском городском округе переводят на дистанционное обучение. О нововведениях сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов.

Ранее в горокруге на дистанционке работали всего четыре школы. В их число вошли Мешковская, Муромская, Новотаволжанская средние школы, Красненская общеобразовательная школа.


Все школы в Шебекинском горокруге Белгородской области переводят на дистанционку
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#Общество#Новости Белгорода#Военная мобилизация#Белгородская область#Дистанционное обучение#Мобилизация#Обстрел#Наталья Корявых
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