Межмузейный проект «Верещагины. Свет и тени» заработал в Белгороде

В проекте представлено творчество Василия Васильевича, братьев Петра Петровича и Василия Петровича Верещагиных. Собрание включает оригинальные работы и медиаинсталляции на базе оцифрованных экспонатов. Выставка будет работать до 23 октября, сообщили в Министерстве культуры РФ.

Сюжет Касается каждого