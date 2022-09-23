Межмузейный проект «Верещагины. Свет и тени» заработал в Белгороде

В художественном музее в Белгороде представлен проект «Верещагины. Свет и тени». Это собрание творчества трёх Верещагиных: Василия Васильевича, братьев Петра Петровича и Василия Петровича. Работы художников в одном выставочном пространстве соединяются впервые.
Белгородцы могут увидеть оригинальные картины из собраний Государственного Русского музея, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Ростовского областного музея изобразительных искусств, Севастопольского художественного музея им. М. П. Крошицкого. Помимо этого, на выставке представлены аудиовизуальные медиаинсталляции, созданные на базе оцифрованных экспонатов.
С момента открытия выставку посетили более 3 тыс. человек. Оценить работы трёх Верещагиных белгородцы могут до 23 октября.
Выставка проводится в рамках нацпроекта «Культура».