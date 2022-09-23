Как не стать жертвой мошенников в условиях частичной мобилизации

После объявления частичной мобилизации в РФ активизировались кибермошенники, которые предлагают отсрочки и фальшивые медсправки. В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой аферистов.
Специально искать злоумышленников даже не придётся. Запрос «отсрочка» и так стал одним из наиболее популярных в Google. Мошенники играют на эмоциях граждан, получают от последних деньги. Затем пользователей банят, а отсрочек никому не дают.
Также потенциальным призывникам рассылают сообщения с предложениями «помощи» в выезде из страны. Зачастую аферисты используют фишинговые сайты и узнают данные о счетах своих жертв. Специалисты советуют остерегаться писем, где просят предоставлять личную информацию.
Эксперты рекомендуют россиянам не покупать никакие справки в интернете и не передавать свои платёжные данные. Главное в любом случае – не поддаваться панике. Повестка гражданам может вручаться только лично в руки. Передавать её родственникам или класть в почтовый ящик нельзя, равно как и через Госуслуги.