Как не стать жертвой мошенников в условиях частичной мобилизации

Эксперты рекомендуют россиянам не покупать никакие справки в интернете и не передавать свои платёжные данные. Главное в любом случае – не поддаваться панике. Повестка гражданам может вручаться только лично в руки. Передавать её родственникам или класть в почтовый ящик нельзя, равно как и через Госуслуги.