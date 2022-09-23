К теплоносителю подключили 100 % домов в Белгороде

Все многоэтажки в Белгороде уже подключили к теплоносителю. Отопление пока появится не везде. На настройку внутридомовых систем потребуется время.
Антон Иванов напомнил, что возможны и локальные сбои. Ситуацию градоначальник пообещал держать под контролем. Крышные котельные в домах также приняли – их проверяла специальная комиссия. УК гарантируют подачу тепла в квартиры.
Напомним, отопление в областном центре собирались включить 23 сентября. По состоянию на 22 сентября тепло подавали в 95 % детсадов, школ и объектов здравоохранения.