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К теплоносителю подключили 100 % домов в Белгороде

23 сентября 14:27
Фото: Bel.ru
Отопление пока появится не везде – на настройку внутридомовых систем потребуется время, сообщил в своём телеграм-канале мэр Антон Иванов.

Все многоэтажки в Белгороде уже подключили к теплоносителю. Отопление пока появится не везде. На настройку внутридомовых систем потребуется время.

Антон Иванов напомнил, что возможны и локальные сбои. Ситуацию градоначальник пообещал держать под контролем. Крышные котельные в домах также приняли – их проверяла специальная комиссия. УК гарантируют подачу тепла в квартиры.

Напомним, отопление в областном центре собирались включить 23 сентября. По состоянию на 22 сентября тепло подавали в 95 % детсадов, школ и объектов здравоохранения.

 

#Город#Новости Белгорода#Белгород#Отопление#Запуск#Отопительный сезон#Наталья Корявых
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