Имеющим право на отсрочку россиянам рассказали, что делать при отказе военкомата

Сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи имеют право на отсрочку от частичной мобилизации. Если работник уже получил повестку, при посещении военкомата нужно взять с собой:
В случае получения отказа в военкомате нужно получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью гендиректора, и направить его на электронную почту Минцифры [email protected]. Ведомство после обработки направит документы в Министерство обороны.
Напомним, что по частичной мобилизации не должны призывать IT-специалистов, сотрудников банков, СМИ и операторов связи.