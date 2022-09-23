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Имеющим право на отсрочку россиянам рассказали, что делать при отказе военкомата

23 сентября 14:34
Фото: Bel.ru
В Минобороны уточнили, какие категории сотрудников не попадают под критерии частичной мобилизации. Однако некоторые россияне из этого списка повестки уже получили. Разъяснения для сотрудников сферы связи дали в Министерстве цифрового развития.

Сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи имеют право на отсрочку от частичной мобилизации. Если работник уже получил повестку, при посещении военкомата нужно взять с собой:

  • оригинал или заверенную копию трудового договора;
  • диплом о высшем образовании;
  • оригинал подтверждения Минцифры о том, что организация является системообразующей в сфере информации и связи;
  • подписанную с места работы справку о том, что сотрудник задействован в обеспечении производства и распространения информационной продукции;
  • копию выписки из реестра зарегистрированных СМИ, заверенную гендиректором или уполномоченным им лицом.

В случае получения отказа в военкомате нужно получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью гендиректора, и направить его на электронную почту Минцифры [email protected]. Ведомство после обработки направит документы в Министерство обороны.

Напомним, что по частичной мобилизации не должны призывать IT-специалистов, сотрудников банков, СМИ и операторов связи.

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#Общество#Военная мобилизация#Отсрочка#Военкомат#Минцифры#Инна Рогова
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