Игорь Маковский провёл совещание с директорами филиалов Обществ

«Энергетики „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ всегда на передовой, выполняют все поставленные государством задачи качественно и в сжатые сроки. От нас зависит работа социально значимых объектов и объектов оборонно-промышленного комплекса. Обеспечение постоянного бесперебойного энергоснабжения — наша основная цель, ради которой мы продолжим трудиться несмотря ни на что», — подчеркнул Игорь Маковский.