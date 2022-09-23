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Игорь Маковский провёл совещание с директорами филиалов Обществ

23 сентября 06:28
Фото: Россети Центр
Особое внимание Игорь Маковский уделил построению чёткой схемы взаимодействия с органами муниципальной власти, а также военными комиссариатами.

В Главном аналитическом центре «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» под руководством генерального директора энергокомпаний Игоря Маковского прошло совещание с директорами филиалов Обществ и руководителями мобилизационных подразделений по вопросам исполнения указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Фото: Россети Центр

Особое внимание Игорь Маковский уделил построению четкой схемы взаимодействия с органами муниципальной власти, а также военными комиссариатами 20 субъектов оперативной ответственности энергокомпаний.

«Энергетики „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ всегда на передовой, выполняют все поставленные государством задачи качественно и в сжатые сроки. От нас зависит работа социально значимых объектов и объектов оборонно-промышленного комплекса. Обеспечение постоянного бесперебойного энергоснабжения — наша основная цель, ради которой мы продолжим трудиться несмотря ни на что», — подчеркнул Игорь Маковский.

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#Общество#Белгородская область
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