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Гладков объяснил, почему не может назвать число мобилизованных в Белгородской области

23 сентября 17:17
Фото: Bel.ru
Губернатор уверен, что любая информация по линии Минобороны должна оставаться «максимально закрытой», так как ею может воспользоваться противник.

Белгородцам интересно знать, сколько в регионе уже мобилизовали мужчин и сколько ещё планируют призвать на службу. Этот вопрос прозвучал в ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору».

Однако глава региона считает, что такую информацию раскрывать нельзя.

При личной встрече, понимая, кто мой собеседник, я бы эти цифры назвал. Но в связи с тем, что мой канал, мои соцсети — публичные, а я точно понимаю, что их смотрят не только граждане России, но и те, кто хочет нанести ущерб и даже больше, я эти цифры назвать не могу. Считаю, что мы с вами как люди, живущие на территории Белгородской области, которая подвергается практически постоянным атакам со стороны ВСУ, должны чётко понимать, что можно говорить и что нельзя.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что информация от Минобороны должна по возможности оставаться максимально закрытой.

Напомним, что власти Курской области скрывать данные не стали. Ранее стало известно о планах мобилизовать в соседнем регионе до 3 тыс. человек.

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