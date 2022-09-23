Гладков объяснил, почему не может назвать число мобилизованных в Белгородской области

Белгородцам интересно знать, сколько в регионе уже мобилизовали мужчин и сколько ещё планируют призвать на службу. Этот вопрос прозвучал в ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору».
Однако глава региона считает, что такую информацию раскрывать нельзя.
При личной встрече, понимая, кто мой собеседник, я бы эти цифры назвал. Но в связи с тем, что мой канал, мои соцсети — публичные, а я точно понимаю, что их смотрят не только граждане России, но и те, кто хочет нанести ущерб и даже больше, я эти цифры назвать не могу. Считаю, что мы с вами как люди, живущие на территории Белгородской области, которая подвергается практически постоянным атакам со стороны ВСУ, должны чётко понимать, что можно говорить и что нельзя.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что информация от Минобороны должна по возможности оставаться максимально закрытой.
Напомним, что власти Курской области скрывать данные не стали. Ранее стало известно о планах мобилизовать в соседнем регионе до 3 тыс. человек.