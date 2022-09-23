Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Фонтаны в Белгороде начнут готовить к зиме

23 сентября 15:06
Фото: администрация Белгорода
К демонтажу насосного оборудования специалисты приступят 1 октября, сообщили в мэрии.

Фонтаны в Белгороде начнут готовить к зимнему сезону с 1 октября. Рабочие приступят к демонтажу насосов и законсервируют объекты. Предварительно фонтаны почистят.

Декоративные элементы проводили в порядок решили в весеннее время. Запустят фонтаны, как обычно, 1 мая. Таких объектов в областном центре 16. Их обслуживанием занимается Белгорблагоустройство.

Напомним, в апреле в Белгороде проводили косметический ремонт фонтана около входа в парк Победы. Рабочие обновили чашу и гранитные плиты. Реконструкция объекта стартует только в следующем году.

 

Читайте также:
Фонтан «Мальчик с гусями» в Белгороде пришлось чистить после фестивалейВ фонтан с мальчиком с гусем в Белгороде запустят живых гусейФонтаны на «Были» в Старом Осколе объединят в реку
#Город#Новости Белгорода#Белгород#Фонтаны#Подготовка к зиме#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18