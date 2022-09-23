Фонтаны в Белгороде начнут готовить к зиме

Фонтаны в Белгороде начнут готовить к зимнему сезону с 1 октября. Рабочие приступят к демонтажу насосов и законсервируют объекты. Предварительно фонтаны почистят.
Декоративные элементы проводили в порядок решили в весеннее время. Запустят фонтаны, как обычно, 1 мая. Таких объектов в областном центре 16. Их обслуживанием занимается Белгорблагоустройство.
Напомним, в апреле в Белгороде проводили косметический ремонт фонтана около входа в парк Победы. Рабочие обновили чашу и гранитные плиты. Реконструкция объекта стартует только в следующем году.