ЕР: Разработаны поправки о кредитных каникулах для мобилизованных

Законопроект о сохранении рабочих мест гарантирует демобилизованным военнослужащим то, что они смогут вернуться на свои рабочие места в те же организации, где работали до отправления на фронт. То время, которое они проведут на военной службе, зачтется в трудовой стаж. Об этом пишет rostovgazeta.ru.