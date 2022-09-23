ЕР: Разработаны поправки о кредитных каникулах для мобилизованных

Законопроект о сохранении рабочих мест гарантирует демобилизованным военнослужащим то, что они смогут вернуться на свои рабочие места в те же организации, где работали до отправления на фронт. То время, которое они проведут на военной службе, зачтется в трудовой стаж. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Гарантии получат и члены семей мобилизованных военнослужащих. Им предоставят преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения штата на предприятии. Кроме того, таких сотрудников не смогут привлекать к сверхурочной работе или командировкам без их согласия. Подобные изменения коснутся и гражданских служащих.
Законопроект о кредитных каникулах предполагает уменьшение ежемесячного платежа по кредитам на тот же срок. Если же военнослужащий погибнет, то кредит погасится частично или полностью. Также полное погашение кредита будет распространяться на тех, кто находился на иждивении у мобилизованного военнослужащего на момент его гибели.
Все поправки, предложенные ЕР, законодательно закрепят нормы, предусмотренные правительством.
Также одной из инициатив партии является введение моратория на начисление пеней за оплату коммунальных услуг для добровольцев и для тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации.
Кроме того, партия прорабатывает и другие инициативы. Это предоставление академического отпуска студентам, которые ушли на фронт, бесплатное социальное обслуживание инвалидов боевых действий, бесплатное двухразовое питание для школьников, чьи родители погибли в ходе СВО.
Как сообщается на сайте ER.RU, уже поступили заявления от депутатов «Единой России» с просьбой отправить их на службу в зону СВО. В их числе зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, а также заместители председателя комитета по обороне Дмитрий Саблин и Юрий Швыткин.