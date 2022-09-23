Депутат Белгородской облдумы попросил чиновников из ЖКХ не округлять цифры в отчёте

22 сентября состоялось заседание облдумы, во время которого заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин представил отчёт о подготовке к осенне-зимнему периоду на территории области.
Во время выступления по некоторым параметрам, в частности, готовности системы водоснабжения, показатель превысил 100%. Своё мнение высказал депутат облдумы Фёдор Сулима.
Школа № 4 в Алексеевке. Там потекла кровля. Вместо того, чтобы кровлю заделать, школу «переселяют» в бывший разбомблённый университет. Готово помещение к приёму? Когда водоснабжение было готово на 100%? Я такого не помню. Едешь – там раскопано, там раскопано. Вы бы хотя бы цифры не округляли. Писали 96%, 98%, а у вас 100%, 102%, 101%.
Фёдор Сулима
Шопин ответил, что это данные от плановых показателей.
Рвётся, к сожалению, там, где тонко. Ветхих сетей очень много. В течение отопительного сезона у нас происходят аварийные ситуации.
Антон Шопин