Также призывать не будут мужчин, у которых есть беременная жена (срок не менее 22 недель) и занятых постоянным уходом за родственниками (отцом, матерью, женой, мужем и т. д.) или усыновителем — инвалидами I группы. Также от призыва освобождены единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестёр и осуждённые за тяжкие преступления.