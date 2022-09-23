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Что грозит белгородцам за неявку в военкомат по повестке

23 сентября 14:03
Фото: Bel.ru

За неявку в военкомат белгородцам грозит уголовный срок

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Что будет за неявку по повестке и какие категории граждан освобождены от призыва, разбираемся в материале «Бел.Ру».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призывать будут граждан, которые состоят в запасе, тех, кто проходил службу в ВС РФ и имеет определённые военно-учётные специальности и опыт.

Известно, что на военную службу призовут 300 тысяч россиян.

Постановление о частичной мобилизации подписал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Главы муниципалитетов должны оказать содействие военкоматам, а региональный минздрав должен определить порядок прохождения медкомиссии и диагностики.

Как в Белгородской области резервисту избежать призыва во время мобилизации?

Согласно п. 2 ст. 7 Закона № 53-ФЗ, для неявки в военкомат должны быть уважительные причины. К примеру, по состоянию здоровья, когда человек получил увечья, связанные с утратой трудоспособности. Также к уважительной причине неявки в военкомат относится тяжёлое состояние родителя, близкого родственника, члена семьи или усыновителя, участие в похоронах родственника.

Кроме того, к уважительным причинам относится препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина.

Также не явиться в военкомат по повестке можно, если есть причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на учёт или судом.

Все вышеуказанные причины могут принять только при наличии подтверждающего документа.

Фото: 1MI

Кто из резерва может быть освобождён от призыва?

Согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, призыву не подлежат студенты и граждане, проходящие срочную службу, а также работники оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, призывать не должны многодетных родителей, у которых четверо и более детей в возрасте до 16 лет.

Также призывать не будут мужчин, у которых есть беременная жена (срок не менее 22 недель) и занятых постоянным уходом за родственниками (отцом, матерью, женой, мужем и т. д.) или усыновителем — инвалидами I группы. Также от призыва освобождены единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестёр и осуждённые за тяжкие преступления.

Известно, что повестка не должна будет прийти не служившим в ВС РФ гражданам, людям без боевого опыта и военно-учётной специальности. Кроме того, частичной мобилизации не подлежат ограниченно годные к военной службе, люди с категорией «Г», сенаторы и депутаты Госдумы.

Фото: Bel.ru

Призывать по частичной мобилизации не будут айтишников, сотрудников СМИ, сотрудников банков и операторов связи. Решение об этом опубликовало Минобороны России.

Айтишники и сотрудники СМИ не будут призываться по частичной мобилизации
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Ответственность резервиста за неявку в военкомат по повестке

20 сентября текущего года был принят пакет поправок в УК РФ. Согласно поправкам, за отказ от военной службы в армии или неявку в военкомат по призыву грозит до пяти лет тюрьмы. Если отказ повлечёт тяжкие последствия, то уголовный срок увеличивается до 10 лет тюрьмы.

Наказание также грозит за отказ выполнять приказ армейского начальства в период военного положения либо в военное время, а также за отказ от участия в боевых или военных действиях.

За отказ от военной службы в России теперь грозит до 10 лет тюрьмы
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Кроме того, за уклонение от призыва можно получить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев. Также могут быть назначены принудительные работы сроком до двух лет.

Фото: Bel.ru

Стоит отметить, что в Белгородской области заработала горячая линии по вопросам частичной мобилизации. Её запустили сегодня, 23 сентября. Звонки принимают по номеру 122. Граждане, находящиеся в запасе, а также их родственники могут обращаться по телефону с вопросом по актуальной с 21 сентября теме.

Напомним, 22 сентября в Белгородской области отправили первые автобусы с мобилизованными. Первые кадры отправки автобусов появились в Старом Осколе.

23 сентября автобусы с мобилизованными отправились из военкомата в областном центре.

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