21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призывать будут граждан, которые состоят в запасе, тех, кто проходил службу в ВС РФ и имеет определённые военно-учётные специальности и опыт.
Известно, что на военную службу призовут 300 тысяч россиян.
Постановление о частичной мобилизации подписал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Главы муниципалитетов должны оказать содействие военкоматам, а региональный минздрав должен определить порядок прохождения медкомиссии и диагностики.
Согласно п. 2 ст. 7 Закона № 53-ФЗ, для неявки в военкомат должны быть уважительные причины. К примеру, по состоянию здоровья, когда человек получил увечья, связанные с утратой трудоспособности. Также к уважительной причине неявки в военкомат относится тяжёлое состояние родителя, близкого родственника, члена семьи или усыновителя, участие в похоронах родственника.
Кроме того, к уважительным причинам относится препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина.
Также не явиться в военкомат по повестке можно, если есть причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на учёт или судом.
Все вышеуказанные причины могут принять только при наличии подтверждающего документа.
Согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, призыву не подлежат студенты и граждане, проходящие срочную службу, а также работники оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, призывать не должны многодетных родителей, у которых четверо и более детей в возрасте до 16 лет.
Также призывать не будут мужчин, у которых есть беременная жена (срок не менее 22 недель) и занятых постоянным уходом за родственниками (отцом, матерью, женой, мужем и т. д.) или усыновителем — инвалидами I группы. Также от призыва освобождены единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестёр и осуждённые за тяжкие преступления.
Известно, что повестка не должна будет прийти не служившим в ВС РФ гражданам, людям без боевого опыта и военно-учётной специальности. Кроме того, частичной мобилизации не подлежат ограниченно годные к военной службе, люди с категорией «Г», сенаторы и депутаты Госдумы.
Призывать по частичной мобилизации не будут айтишников, сотрудников СМИ, сотрудников банков и операторов связи. Решение об этом опубликовало Минобороны России.
20 сентября текущего года был принят пакет поправок в УК РФ. Согласно поправкам, за отказ от военной службы в армии или неявку в военкомат по призыву грозит до пяти лет тюрьмы. Если отказ повлечёт тяжкие последствия, то уголовный срок увеличивается до 10 лет тюрьмы.
Наказание также грозит за отказ выполнять приказ армейского начальства в период военного положения либо в военное время, а также за отказ от участия в боевых или военных действиях.
Кроме того, за уклонение от призыва можно получить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев. Также могут быть назначены принудительные работы сроком до двух лет.
Стоит отметить, что в Белгородской области заработала горячая линии по вопросам частичной мобилизации. Её запустили сегодня, 23 сентября. Звонки принимают по номеру 122. Граждане, находящиеся в запасе, а также их родственники могут обращаться по телефону с вопросом по актуальной с 21 сентября теме.
Напомним, 22 сентября в Белгородской области отправили первые автобусы с мобилизованными. Первые кадры отправки автобусов появились в Старом Осколе.
23 сентября автобусы с мобилизованными отправились из военкомата в областном центре.