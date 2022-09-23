Частичная мобилизация в России: как проходит и кого призовут первыми

Призывать собираются сержантов и рядовых в возрасте до 35 лет, младших и старших офицеров до 50 и 55 лет соответственно. В первую очередь призыву подлежат те, кто имеет необходимые военно-учётные специальности, причём призываются как рядовые и сержанты, так и офицеры.