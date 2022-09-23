Частичная мобилизация в России: как проходит и кого призовут первыми

21 сентября в РФ объявили частичную мобилизацию. В Генштабе объяснили, каким будет порядок её проведения. Разбираемся, какие категории граждан попадают под мобилизацию.
По словам представителя Генштаба ВС РФ Виктора Цимлянского, призывают стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Набирать будут граждан России до 55 лет вне зависимости от звания. Также военнослужащий уточнил, что в приоритете россияне с боевым опытом и подходящими учётными специальностями, цитирует военного РИА «Новости».
Возраст и критерии призыва
Призывать собираются сержантов и рядовых в возрасте до 35 лет, младших и старших офицеров до 50 и 55 лет соответственно. В первую очередь призыву подлежат те, кто имеет необходимые военно-учётные специальности, причём призываются как рядовые и сержанты, так и офицеры.
Попадают под частичную мобилизацию и женщины. Они могут быть медработниками, однако потребность в них минимальна, уточнил Цимлянский. Также призыву подлежат и россияне, которые находятся за рубежом в краткосрочной поездке.
Какие выплаты положены призывникам
Россияне, призванные по частичной мобилизации, получат такой же статус и выплаты, которые положены контрактникам. Ежемесячно военнослужащим будут выдавать довольствие и надбавки, соответствующие званию.
Деньги начислят на личный счёт военного. Он сможет переводить их полностью или частично своей семье.
Кому мобилизация не грозит
Не все категории граждан подлежат мобилизации. Освобождение получают работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, временно не годные к службе граждане, отцы четверых и более детей в возрасте до 16 лет.
Россияне, которые давно живут за границей и не состоят на воинском учёте, не призываются. Снятые с воинского учёта военные пенсионеры в отставке тоже останутся дома. Аналогичная ситуация для студентов-очников в вузах.
Кому задавать вопросы
Для российских граждан работает сайт «Объясняем.рф». Там можно получить ответы на вопросы о мобилизации.
В России работает и горячая линия по телефону 122. Кабмин собирает часто встречающиеся вопросы и готовит на них ответы вместе с Минобороны РФ.
Рабочие места на гражданке
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что мобилизованные с 21 сентября россияне сохраняют рабочие места за собой. Они смогут вернуться на работу на прежних условиях.
Уволить призывников работодатели не имеют права. Будет только приостановлен трудовой договор. За время, пока работник будет отсутствовать, руководство организации вправе нанять временных сотрудников.
Как платить кредиты и ипотеки
Пока необходимой законодательной базы на этот счёт нет. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что государству нужно взять на себя обязательства по ипотечным и потребительским кредитам, однако с ограничениями.
Фадеев видит необходимость в ограничении предельного размера выплат. Это нужно во избежание злоупотреблений. Принятые меры поддержки должны иметь и обратную силу, заявил чиновник.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписал постановление о частичной мобилизации в регионе 22 сентября. В тот же день в Старом Осколе собралась первая группа резервистов.