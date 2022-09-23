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Беженцы из ЛНР высказались о референдуме по присоединению к России

23 сентября 12:27
Фото: Bel.ru
Журналисты «Бел.Ру» побывали в пункте временного размещения в Белгороде и пообщались с беженцами из Троицкого района ЛНР.

Как рассказал Сергей, из Троицкого района в Белгородскую область они приехали ночью 22 сентября. В этот день в их районе было 14 прилётов. Сразу после обстрелов, рассказывает Сергей, все люди начали уезжать.

До границы Белгородской области Сергей с женой и 9-летним сыном доехал на своей машине. Вместе с семьёй в регион приехала 20-летняя девушка Дарья со своим парнем и другом. Дарья живёт в Сватовском районе ЛНР. Дома у неё остались родители.

С родителями есть связь, созванивались, общались. Когда начались обстрелы, мы были на работе, сразу решили уезжать, у нас документы на машину остались там. Даже заявление на расчёт на работе не написали.
Дарья

Сергей также отметил, что обстреливают те места, в которых никогда не было военных, складов или стоянок.

По поводу неспокойной ситуации в Белгородской области семья сообщила, что привыкли к такому: «У нас было ещё хуже, там в доме сидишь и слышишь, как стреляют».

Беженцы также подчёркивают, что все в их районах поддерживают референдум по присоединению к России.

Раньше ещё кто-то мог быть за Украину, но когда начались обстрелы мирного населения, все стали против.
Дарья

По словам Сергея, когда ЛНР была в составе Украины, все предприятия сокращались и закрывались: «Даже дети в школу у нас два года не ходили». Нестабильная ситуация была и с ценами.

Сейчас семья проживает в ПВР, планируют найти работу. У Сергея с женой также есть две дочери. Девушки в этом году окончили школу и поступили в Белгородский госуниверситет.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Операция на Украине#Беженцы#Белгородская область#Референдум#Пвр
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