Беженцы из ЛНР высказались о референдуме по присоединению к России

Как рассказал Сергей, из Троицкого района в Белгородскую область они приехали ночью 22 сентября. В этот день в их районе было 14 прилётов. Сразу после обстрелов, рассказывает Сергей, все люди начали уезжать.
До границы Белгородской области Сергей с женой и 9-летним сыном доехал на своей машине. Вместе с семьёй в регион приехала 20-летняя девушка Дарья со своим парнем и другом. Дарья живёт в Сватовском районе ЛНР. Дома у неё остались родители.
С родителями есть связь, созванивались, общались. Когда начались обстрелы, мы были на работе, сразу решили уезжать, у нас документы на машину остались там. Даже заявление на расчёт на работе не написали.
Дарья
Сергей также отметил, что обстреливают те места, в которых никогда не было военных, складов или стоянок.
По поводу неспокойной ситуации в Белгородской области семья сообщила, что привыкли к такому: «У нас было ещё хуже, там в доме сидишь и слышишь, как стреляют».
Беженцы также подчёркивают, что все в их районах поддерживают референдум по присоединению к России.
Раньше ещё кто-то мог быть за Украину, но когда начались обстрелы мирного населения, все стали против.
Дарья
По словам Сергея, когда ЛНР была в составе Украины, все предприятия сокращались и закрывались: «Даже дети в школу у нас два года не ходили». Нестабильная ситуация была и с ценами.
Сейчас семья проживает в ПВР, планируют найти работу. У Сергея с женой также есть две дочери. Девушки в этом году окончили школу и поступили в Белгородский госуниверситет.