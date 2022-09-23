Белгородская учительница борется за право провести урок на федеральном ТВ

Учитель математики белгородской школы № 22 Юлия Симакова борется за право провести урок на телеканале «Россия 1». Педагог вошла в число 35 полуфиналистов проекта «Классная тема!». Заявки на участие подали 6 тыс. учителей из России и ЛДНР.
Шоу создало Минпросвещения по поручению Владимира Путина. В этом году в нём участвуют учителя русского языка и литературы, математики, физики, химии, биологии, географии и истории.
Каждый из педагогов-полуфиналистов готовит видеоурок по одной из тем своего предмета. Проголосовать за белгородскую учительницу можно в группе телешоу. Голосование длится с 23 сентября по 1 октября.