Айтишники и сотрудники СМИ не будут призываться по частичной мобилизации

В эту категорию попадают сотрудники операторов связи, задействованных в обеспечении устойчивости центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования. Аналогичная ситуация и для сотрудников банков. От руководителей требуются списки граждан в Генштаб ВС РФ.