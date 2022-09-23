Айтишники и сотрудники СМИ не будут призываться по частичной мобилизации

IT-специалисты, сотрудники банков, СМИ и операторов связи не будут призываться по частичной мобилизации. Соответствующее решение опубликовало МО РФ.
Из документа следует, что призыву не подлежат граждане с высшим образованием по нескольким специальностям. Речь идёт об аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.
В эту категорию попадают сотрудники операторов связи, задействованных в обеспечении устойчивости центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования. Аналогичная ситуация и для сотрудников банков. От руководителей требуются списки граждан в Генштаб ВС РФ.
Примечательно, что под мобилизацию не попадают и сотрудники средств массовой информации. Тем не менее накануне повестка пришла председателю Союза журналистов Белгородской области Юрию Гусакову.