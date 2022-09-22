Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Во «Вкусно — и точка» пожаловались на производителя картошки фри из-за роста цен

22 сентября 09:24
Фото: Bel.ru
Владелец сети Олег Пароев заявил, что цены по сравнению с прошлым годом выросли в 2,5 раза. Ситуацию прокомментировали в ФАС.

Во «Вкусно — и точка» подали жалобу на липецкого производителя картофеля фри из-за повышения цен. Владелец сети ресторанов Олег Пароев заявил, что производитель повысил цены практически в 2,5 раза.

Завод находится в Липецке. Он был совместным предприятием ООО «Лэм Уэстон Белая Дача», пишет РБК. Позже завод передали новому владельцу. Пароев же начал жаловаться на цены и заявил, что предприятие «воспользовалось монопольным положением на рынке».

Однако в ФАС отмечают, что в РФ есть четыре крупных производителя картофеля фри. Ведомство регулирует ценообразование в тех случаях, когда кто-либо из участников рынка занимает доминирующее положение или предпринимает антиконкурентные действия. Изначально завод строился под бизнес-модель McDonald’s. Предприятие считается самым мощным в РФ в указанной сфере.

Напомним, летом из меню «Вкусно — и точка» пропал картофель фри. Сообщалось, что причиной послужил неурожай у поставщика.

Читайте также:
В Белгороде открылся третий ресторан сети «Вкусно — и точка»Почему пропала картошка фри из сети ресторанов «Вкусно — и точка» в БелгородеПриморская сеть ресторанов будет судиться с «Вкусно — и точка» из-за названия
#Экономика#Липецк#Вкусно — и точка#Картошка фри#Дефицит#Фас#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18