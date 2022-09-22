Во «Вкусно — и точка» пожаловались на производителя картошки фри из-за роста цен

Однако в ФАС отмечают, что в РФ есть четыре крупных производителя картофеля фри. Ведомство регулирует ценообразование в тех случаях, когда кто-либо из участников рынка занимает доминирующее положение или предпринимает антиконкурентные действия. Изначально завод строился под бизнес-модель McDonald’s. Предприятие считается самым мощным в РФ в указанной сфере.