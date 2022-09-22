Во «Вкусно — и точка» пожаловались на производителя картошки фри из-за роста цен

Во «Вкусно — и точка» подали жалобу на липецкого производителя картофеля фри из-за повышения цен. Владелец сети ресторанов Олег Пароев заявил, что производитель повысил цены практически в 2,5 раза.
Завод находится в Липецке. Он был совместным предприятием ООО «Лэм Уэстон Белая Дача», пишет РБК. Позже завод передали новому владельцу. Пароев же начал жаловаться на цены и заявил, что предприятие «воспользовалось монопольным положением на рынке».
Однако в ФАС отмечают, что в РФ есть четыре крупных производителя картофеля фри. Ведомство регулирует ценообразование в тех случаях, когда кто-либо из участников рынка занимает доминирующее положение или предпринимает антиконкурентные действия. Изначально завод строился под бизнес-модель McDonald’s. Предприятие считается самым мощным в РФ в указанной сфере.
Напомним, летом из меню «Вкусно — и точка» пропал картофель фри. Сообщалось, что причиной послужил неурожай у поставщика.