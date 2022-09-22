В Старом Осколе собралась первая группа резервистов для мобилизации

В Старом Осколе начался сбор первых резервистов в рамках частичной мобилизации. Они стоят около ДК «Молодёжный». Повестки старооскольцам вручили накануне.
Ранее сообщалось, что белгородцы могут задать вопросы о частичной мобилизации по телефону 122. Систему пока настраивают. О старте её работы жителей уведомит губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона уже подписал постановление о проведении частичной мобилизации на территории Белгородской области. Документ опубликовали на сайте областного правительства.