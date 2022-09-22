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В Старом Осколе собралась первая группа резервистов для мобилизации

22 сентября 09:12
Фото: 9 канал Старый Оскол
Призывники собрались у ДК «Молодёжный». Повестки они получили минувшим вечером и ночью, сообщает «9 Канал».

В Старом Осколе начался сбор первых резервистов в рамках частичной мобилизации. Они стоят около ДК «Молодёжный». Повестки старооскольцам вручили накануне.

Ранее сообщалось, что белгородцы могут задать вопросы о частичной мобилизации по телефону 122. Систему пока настраивают. О старте её работы жителей уведомит губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона уже подписал постановление о проведении частичной мобилизации на территории Белгородской области. Документ опубликовали на сайте областного правительства.

 

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#Общество#Военная мобилизация#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Мобилизация#Резервисты#Наталья Корявых
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