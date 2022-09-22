В России мужчинам призывного возраста не ограничивали продажу билетов на самолёты

В России не запрещали продажу билетов на самолёты и поезда мужчинам от 18 до 65 лет без разрешения военкоматов. В Сети ранее появились сообщения, не соответствующие действительности.
Перевозчики работают в обычном режиме. Они продолжают продавать билеты мужчинам призывного возраста. Никаких новых ограничений не вводили.
Также в телеграм-каналах пишут, что на сайтах бронирования авиабилетов полностью раскуплены билеты в Белград, Ереван, Стамбул. Билеты выкупили только на 21 сентября. В другие дни возможность улететь у россиян осталась.
Напомним, в России не собираются вводить дополнительных ограничений на выезд резервистов. Запрет при частичной мобилизации начнёт действовать только после получения повестки в военком.