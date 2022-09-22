В Белгородскую областную думу вошёл новый депутат

Как отметил спикер заксобрания, в связи с тем, что в сентябре 2021 года Никиту Румянцева избрали депутатом Госдумы, депутаты Белгородской облдумы приняли постановление о досрочном прекращении его полномочий. В итоге были проведены довыборы по вакантному месту.
Об итогах выборов, которые прошли в сентябре текущего года, рассказал председатель избиркома Белгородской области Игорь Лазарев. По его словам, с 9 по 11 сентября на территории Белгородской области прошли три избирательные кампании.
Не было никаких замечаний со стороны кандидатов, избирателей, политических партий, которые принимали участие в работе.
Игорь Лазарев
В дополнительных выборах депутата Белгородской областной думы по Ракитянскому одномандатному избирательному округу № 18 приняли участие 29 716 избирателей (68,87%).
Голоса распределились следующим образом:
Избирательная комиссия области вынесла решение о передаче вакантного депутатского мандата Василию Леонову. Спикер регионального парламента Юрий Клепиков вручил Василию Леонову удостоверение и нагрудный знак депутата Белгородской областной думы VII созыва. Василий Леонов вошёл в состав комитета облдумы по АПК, природопользованию и экологии.