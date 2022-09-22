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В Белгородскую областную думу вошёл новый депутат

22 сентября 14:01
Фото: пресс-служба Белгородской облдумы
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков вручил новому избраннику народа удостоверение и нагрудный знак.

Как отметил спикер заксобрания, в связи с тем, что в сентябре 2021 года Никиту Румянцева избрали депутатом Госдумы, депутаты Белгородской облдумы приняли постановление о досрочном прекращении его полномочий. В итоге были проведены довыборы по вакантному месту.

Об итогах выборов, которые прошли в сентябре текущего года, рассказал председатель избиркома Белгородской области Игорь Лазарев. По его словам, с 9 по 11 сентября на территории Белгородской области прошли три избирательные кампании.

Не было никаких замечаний со стороны кандидатов, избирателей, политических партий, которые принимали участие в работе.
Игорь Лазарев

В дополнительных выборах депутата Белгородской областной думы по Ракитянскому одномандатному избирательному округу № 18 приняли участие 29 716 избирателей (68,87%).

Голоса распределились следующим образом:

  • Екатерина Долгова — 4200 голосов (14,21%);
  • Евгений Дрёмов — 1371 голос (4,61%);
  • Василий Леонов — 22 539 голосов (75,85%);
  • Михаил Шуринов – 1055 голосов 3,55%. 

Избирательная комиссия области вынесла решение о передаче вакантного депутатского мандата Василию Леонову. Спикер регионального парламента Юрий Клепиков вручил Василию Леонову удостоверение и нагрудный знак депутата Белгородской областной думы VII созыва. Василий Леонов вошёл в состав комитета облдумы по АПК, природопользованию и экологии.

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