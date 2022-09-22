В Белгородской области продолжают расчищать реки и пруды

В Ракитянском районе начались работы по расчистке водоёмов. Первым очистят пруд № 2 на реке Ракита в районном центре.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология». Подрядчик – «Белгородское водное хозяйство». Ранее глава региона Вячеслав Гладков инициировал программу «Наши реки».
В муниципалитете также должны расчистить пруды в Юсуповском парке Ракитного и в селе Бобрава. Завершить все работы по расчистке водоёмов в регионе должны до 1 ноября.
Напомним, ранее «Белводхоз» заключил контракт на расчистку реки в несуществующем селе. Работы должны были проводить в селе Кастрома Прохоровского района. Такого населённого пункта в муниципалитете нет.