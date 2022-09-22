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В Белгородской области откроют участки для референдума для жителей Донбасса

22 сентября 14:15
Фото: группа избиркома Белгородской области в соцсети
Референдумы по вопросу вхождения в состав России состоятся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Жители этих субъектов могут проголосовать, находясь и в Белгородской области.

В Белгородской области создадут избирательные участки для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил глава регионального избиркома Игорь Лазарев.

Голосование пройдёт в следующие сроки. С 23 по 26 сентября — вне помещений для голосования, а 27 сентября — в помещении для голосования: в Белгороде, Алексеевском горокруге и Прохоровском районе.
Игорь Лазарев

Проведением голосования займутся зарубежные комиссии, их направят республики. В Белгородской области в дни голосования будут работать по три комиссии от ДНР и ЛНР и по одной от Запорожской и Херсонской областей.

Первые четыре дня голосование будет выездным. Комиссии будут выезжать из Алексеевки, Белгорода и Прохоровки в другие муниципалитеты.

Задать вопросы по голосованию можно по единому номеру 8 800 200 00 20, звонок бесплатный.

Фото: «Мир Белогорья»
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#Политика#Белгородская область#Игорь лазарев#Избирком#Референдум#Голосование#Инна Рогова#Видео
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