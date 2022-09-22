В Белгородской области откроют участки для референдума для жителей Донбасса

В Белгородской области создадут избирательные участки для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил глава регионального избиркома Игорь Лазарев.
Голосование пройдёт в следующие сроки. С 23 по 26 сентября — вне помещений для голосования, а 27 сентября — в помещении для голосования: в Белгороде, Алексеевском горокруге и Прохоровском районе.
Игорь Лазарев
Проведением голосования займутся зарубежные комиссии, их направят республики. В Белгородской области в дни голосования будут работать по три комиссии от ДНР и ЛНР и по одной от Запорожской и Херсонской областей.
Первые четыре дня голосование будет выездным. Комиссии будут выезжать из Алексеевки, Белгорода и Прохоровки в другие муниципалитеты.
Задать вопросы по голосованию можно по единому номеру 8 800 200 00 20, звонок бесплатный.