В Белгороде выступит русский народный хор имени М.Е. Пятницкого

Согласно документам госзакупки, максимально на организацию выступления артистов направят 500 тысяч рублей. Исполнитель должен будет оказать услуги по организации и обеспечению публичного выступления государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Заказчик — Белгородская государственная филармония.
Первый концерт состоится 15 октября в 17:00 в Старом Осколе в ДК «Горняк». А второй — 16 октября в 17:00 в большом зале Белгородской филармонии.
Подрядчик должен будет обеспечить проживание коллектива хора в гостинице (не менее четырёх звёзд) в номерах со всеми удобствами и с трёхразовым питанием. Также он должен будет предоставить внутригородской транспорт для коллектива: два автобуса «Люкс», микроавтобус для технической группы и легковую машину для художественного руководителя.
Напомним, ранее хор имени Пятницкого выступил на BelgorodMusicFest. Вместе с ним в мероприятии участвовали уличный оркестр Tinto Brass Band, фортепианное трио Bel Suono, рэпер L’One, Dj Feel и виолончелист Борислав Струлёв.
Также в областном центре выступали ансамбль «Бабкины внуки» и «Бурановские бабушки».