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В Белгороде выступит русский народный хор имени М.Е. Пятницкого

22 сентября 11:39
Фото: Bel.ru
Белгородская государственная филармония ищет исполнителя, который окажет услуги по организации и обеспечению публичного выступления государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого. Концерты состоятся в октябре.

Согласно документам госзакупки, максимально на организацию выступления артистов направят 500 тысяч рублей. Исполнитель должен будет оказать услуги по организации и  обеспечению публичного выступления государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Заказчик — Белгородская государственная филармония.

Первый концерт состоится 15 октября в 17:00 в Старом Осколе в ДК «Горняк». А второй — 16 октября в 17:00 в большом зале Белгородской филармонии.

Подрядчик должен будет обеспечить проживание коллектива хора в гостинице (не менее четырёх звёзд) в номерах со всеми удобствами и с трёхразовым питанием. Также он должен будет предоставить внутригородской транспорт для коллектива: два автобуса «Люкс», микроавтобус для технической группы и легковую машину для художественного руководителя.

Напомним, ранее хор имени Пятницкого выступил на BelgorodMusicFest. Вместе с ним в мероприятии участвовали уличный оркестр Tinto Brass Band, фортепианное трио Bel Suono, рэпер L’One, Dj Feel и виолончелист Борислав Струлёв.

Также в областном центре выступали ансамбль «Бабкины внуки» и «Бурановские бабушки».

 

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