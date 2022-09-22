В Белгороде выступит русский народный хор имени М.Е. Пятницкого

Подрядчик должен будет обеспечить проживание коллектива хора в гостинице (не менее четырёх звёзд) в номерах со всеми удобствами и с трёхразовым питанием. Также он должен будет предоставить внутригородской транспорт для коллектива: два автобуса «Люкс», микроавтобус для технической группы и легковую машину для художественного руководителя.