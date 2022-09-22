В Белгороде 22 сентября поженятся 23 пары

22 сентября 2022 года в Белгороде поженятся 23 пары. Всего зеркальную дату для заключения брака выбрали 65 пар.
В Старом Осколе сыграть свадьбу решили 11 пар, ещё по шесть церемоний пройдут в Губкинском и Яковлевском городских округах. В других муниципалитетах также запланированы росписи.
Как отметила глава управления ЗАГС по региону Татьяна Слюсаренко, этой осенью белгородцы подали почти 2,3 тыс. заявлений на заключение брака. 22 октября поженятся ещё больше жителей региона – 130 пар. Традиционно лидируют самые крупные города области. В следующем году пока планирует женитьбу 191 пара.