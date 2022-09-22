В Белгороде 22 сентября поженятся 23 пары

Как отметила глава управления ЗАГС по региону Татьяна Слюсаренко, этой осенью белгородцы подали почти 2,3 тыс. заявлений на заключение брака. 22 октября поженятся ещё больше жителей региона – 130 пар. Традиционно лидируют самые крупные города области. В следующем году пока планирует женитьбу 191 пара.