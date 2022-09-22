Спикер Думы Юрий Клепиков озвучил законодательные планы регионального парламента

Как подчеркнул председатель регионального парламента, работа предстоит напряжённая и ответственная: «Безусловно, с учётом всех факторов, которые сегодня влияют на экономику, вопрос бюджетного обеспечения является очень важным. Мы будем очень скрупулезно подходить к его рассмотрению, к рассмотрению тех программ, которые финансируются из бюджета для того, чтобы эффективно использовать средства на благо белгородцев».