Спикер Думы Юрий Клепиков озвучил законодательные планы регионального парламента

Основная задача депутатов – работать плечом к плечу вместе с губернатором области, исполнительной властью, муниципалитетами и неравнодушными жителями для обеспечения социальной стабильности в регионе. Это приоритет в нашей деятельности. Юрий Клепиков, председатель облдумы
Одним из ключевых вопросов повестки этой осени, по словам спикера, станет проект бюджета области на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Уже в ближайшее время в работу над проектом главного финансового документа включатся все думские комитеты совместно с министерствами области.
Как подчеркнул председатель регионального парламента, работа предстоит напряжённая и ответственная: «Безусловно, с учётом всех факторов, которые сегодня влияют на экономику, вопрос бюджетного обеспечения является очень важным. Мы будем очень скрупулезно подходить к его рассмотрению, к рассмотрению тех программ, которые финансируются из бюджета для того, чтобы эффективно использовать средства на благо белгородцев».
Что касается исполнения бюджета этого года, подчеркнул Юрий Клепиков, все социальные обязательства должны быть исполнены. В общественный контроль за реализацией программ включатся депутаты облдумы.
Спикер выделил ещё ряд социально значимых законопроектов, над которыми депутатский корпус будет работать в рамках осенней сессии. Среди них – вопрос о предоставлении бесплатных земельных участков семьям военнослужащих, которые погибли при исполнении служебного долга, и внесение изменений в закон области о денежной выплате супружеским парам в связи с юбилеями их совместной жизни.
Председатель заксобрания региона подчеркнул, что поощрение за крепкий брак к золотой, бриллиантовой и благодатной свадьбам должны получать гораздо больше жителей региона. В перспективе и разработка законопроекта о господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций области.
Особое внимание, по словам спикера Думы, традиционно будет уделено парламентскому контролю и мониторингу правоприменения действующего законодательства. «От этого зависит качество принимаемых законов», – заключил он.