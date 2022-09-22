Соседние регионы помогут Белгородской области с ресурсами в случае ЧП

В ходе заседания облдумы Антон Шопин рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду на территории Белгородской области. Председатель заксобрания Юрий Клепиков поинтересовался, как подготовлены объекты жизнедеятельности региона и какова ситуация с резервным питанием и запасом резервного топлива.
События 16 августа показали, насколько объекты жизнедеятельности уязвимы. Мы прекрасно понимаем, что если бы была отрицательная температура воздуха, последствия могли быть значительно тяжелее. Если не будет резервного питания, остановятся больницы, реанимации. Потом, как следствие, разморозит отопление.
Юрий Клепиков
Шопин отметил, что на сегодняшний день в Белгородской области есть 177 источников электроэнергии. По дополнительной потребности власти будут проводить анализ.
Что касается резервного топлива, чиновник отметил, что по каждому предприятию сформирован приказ о неснижаемом аварийном запасе.
Всем руководителям ресурсоснабжающих организаций также поручено провести работу, в том числе с соседними регионами, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и в случае, если у нас будет недостаточно собственных резервов, мы могли привлечь их из соседних регионов по каждому направлению. Работа ведётся.
Антон Шопин