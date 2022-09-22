Соседние регионы помогут Белгородской области с ресурсами в случае ЧП

В ходе заседания облдумы Антон Шопин рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду на территории Белгородской области. Председатель заксобрания Юрий Клепиков поинтересовался, как подготовлены объекты жизнедеятельности региона и какова ситуация с резервным питанием и запасом резервного топлива.