Рекламный бизнес и власти заявили о поддержке поправок кабмина в закон «О рекламе»

На XI Международном Конгрессе, проходившем с 15 по 18 сентября, ведущими компаниями, которые работают на рынке рекламы, и представителями власти было озвучено общее мнение относительно предлагаемых поправок. Они говорили о том, что введение этих поправок чревато монополизацией рынка. В связи с чем их не устраивает предлагаемая депутатом редакция законопроекта. Его поправки предлагается заменить поправками, разработанными антимонопольщиками.