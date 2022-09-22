Рекламный бизнес и власти заявили о поддержке поправок кабмина в закон «О рекламе»

Он настаивает на внесении изменений в закон «О рекламе». Кабмин поддержали ведущие рекламщики и члены СФ РФ.
Как сообщает regnum.ru, поправки в закон «О рекламе», которые инициировал депутат Госдумы Артем Кирьянов, говорили о том, что в РФ должна появиться единая структура, выступающая в качестве оператора наружной рекламы.
На XI Международном Конгрессе, проходившем с 15 по 18 сентября, ведущими компаниями, которые работают на рынке рекламы, и представителями власти было озвучено общее мнение относительно предлагаемых поправок. Они говорили о том, что введение этих поправок чревато монополизацией рынка. В связи с чем их не устраивает предлагаемая депутатом редакция законопроекта. Его поправки предлагается заменить поправками, разработанными антимонопольщиками.
Все сенаторы, которые стали участниками мероприятии, солидарны с позицией, которую занимают представители компаний, работающих с наружной рекламой. Так, из уст заместителя председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова прозвучали уважительные по отношению к рекламщикам слова. Поскольку, по его мнению, представители рекламного бизнеса сумели оперативно согласовать свою позицию относительно поправок в закон «О рекламе» и предупредить о рисках, которые они могут нести.
По мнению члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина, монополизация рекламного рынка не только является вредной сама по себе, но и контролировать одному оператору целую сеть распространения будет весьма непросто, учитывая российские пространства. Так как у размещения рекламы на цифровых носителях есть свои технологические нюансы.
По мнению, озвученному членом Комитета Совфеда по социальной политике Андреем Чернышевым, он видит необходимость в реализации в рекламной отрасли механизма саморегулируемой организации. В этом случае не понадобится государственное регулирование в области наружной рекламы.
Сопредседатель Оргкомитета Конгресса, управляющий партнер оператора «Восток-Медиа» Алексей Митрюшин от имени участников рынка выразил благодарность представителям власти, сумевшим найти время, чтобы принять участие в дискуссии. По его мнению, деятельность рекламной отрасли носит социальное значение, Помимо размещения рекламы социального характера, это выражается в том, что предоставляется финансовая помощь, которой адресно могут воспользоваться самые разные социально значимые проекты и инициативы.
Конференция завершилась тем, что 273 делегата проголосовали за поправки кабмина. Также было выработано общее итоговое заявление «Мы ЗА честную конкуренцию!».
Кроме того, было принято решение создать Ассоциацию транзитной рекламы. По информации, озвученной коммерческим директором Transit Media Group Павлом Михайловым, она станет профессиональной ассоциацией, налаживающей регулярную коммуникацию, помогающую защищать и развивать отрасль транзитных медиа.