Преподаватель БГТУ им. Шухова стала замминистра образования Белгородской области

Заместителем министра образования Белгородской области назначили Викторию Нелюбову. Она возглавила департамент профессионального образования и науки.
Виктории Нелюбовой 36 лет. Окончила БГТУ им. Шухова в 2007 году по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», в том же году получила второй диплом о высшем образовании по специальности «Переводчик с английского языка в сфере профессиональной деятельности».
Нелюбова — доктор технических наук. Была профессором кафедры материаловедения и технологии материалов, директором Инновационного проектного офиса в БГТУ им. Шухова.
В 2020 году стала победителем премии имени Шухова: её наградили за вклад в развитие современных технологий производственной энергоэффективности и энергосбережения. В том же году возглавила совет молодых учёных при губернаторе.
В 2021 году Виктория Нелюбова была финалисткой конкурса «Лидеры России».