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Преподаватель БГТУ им. Шухова стала замминистра образования Белгородской области

22 сентября 06:28
Фото: Бел.Ру
Должность получила доктор технических наук Виктория Нелюбова. Ранее она возглавляла совет молодых учёных при губернаторе, была финалисткой конкурса «Лидеры России».

Заместителем министра образования Белгородской области назначили Викторию Нелюбову. Она возглавила департамент профессионального образования и науки.

Виктории Нелюбовой 36 лет. Окончила БГТУ им. Шухова в 2007 году по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», в том же году получила второй диплом о высшем образовании по специальности «Переводчик с английского языка в сфере профессиональной деятельности».

Виктория Нелюбова
Фото: министерство образования Белгородской области

Нелюбова — доктор технических наук. Была профессором кафедры материаловедения и технологии материалов, директором Инновационного проектного офиса в БГТУ им. Шухова.

В 2020 году стала победителем премии имени Шухова: её наградили за вклад в развитие современных технологий производственной энергоэффективности и энергосбережения. В том же году возглавила совет молодых учёных при губернаторе.

В 2021 году Виктория Нелюбова была финалисткой конкурса «Лидеры России».

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