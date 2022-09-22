Преподаватель БГТУ им. Шухова стала замминистра образования Белгородской области

Виктории Нелюбовой 36 лет. Окончила БГТУ им. Шухова в 2007 году по специальности «Производство строительных материалов, изделий и конструкций», в том же году получила второй диплом о высшем образовании по специальности «Переводчик с английского языка в сфере профессиональной деятельности».